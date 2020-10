Ohi Omoijuanfo avgjorde igjen for Molde i Europa League: − Dette nivået har ikke noe annet lag i Norge

(Molde-Rapid Wien 1–0) Nok en gang ble Ohi Omoijuanfo (26) matchvinner for Molde i Europa League – der det nå er gode muligheter for avansement.

Molde har etablert seg som topp 2-lag i gruppen sammen med Arsenal, som er neste motstander. Det ble en sliteseier borte mot irske Dundalk i den første kampen, og torsdag kveld dominerte Molde fullstendig mot Rapid Wien. Altså full pott til nå.

– Dette nivået har ikke noe annet lag i Norge, skriver Bernt Hulsker på Twitter - og når VG spør om han står ved det, svarer han «ja».

– Det er i hvert fall få lag i Norge som har dette nivået, smiler Hulsker avvæpnende.

– Det har skjedd en forvandling. Vi ser nå Molde på sitt beste. Det ser bra ut med tanke på sølv i serien og avansement i Europa League, sier den tidligere Molde-spilleren.

Etter sløsing med sjanser i halvannen omgang ble det endelig 1–0. Keeper Andreas Linde startet det hele med å kaste ballen over halve banen. Det endte med at Kristoffer Haugen la hardt og lavt inn – og Ohi Omoijuanfo skled ballen i åpent mål.

Også mot Dundalk ble han matchvinner, den gang straffen til 2–1.

Molde har ikke tapt en hjemmekamp i Europa siden Fenerbahçe vant 2–0 på Røkke-løkka i november 2015. Siden den gang har det blitt 12 hjemmematcher uten nederlag. Det har gitt ni seirer og tre uavgjort.

Erling Moes karer var veldig nær ved å komme inn til Champions League denne høsten, men røk til slutt for ungarske Ferencváros. Uten mulighet til å ta det norske ligagullet blir Europa League ekstra viktig denne høsten.

Den dårlige nyheten torsdag kveld er at Eirik Hestad måtte bæres ut på båre.

Hulsker ramser opp Molde-spillere som gjorde en god kamp og fastslår at Magnus Wolff Eikrem svinger «taktstokken».

Molde dominerte fra start og var nær ved å ta ledelsen tidlig da Magnus Wolff Eikrem traff hodet til Ola Brynhildsen, men keeper Paul Gartler reddet glimrende. Flere muligheter fulgte, mens det tok en halvtime før Molde-keeper Andreas Linde fikk et skudd på seg.

Eikrem og Ohi Omoijuanfo hadde en dobbeltsjanse etter 35 minutter. Rapid Wien hadde tydeligvis ikke oppdaget hvor viktig Magnus Wolff Eikrem er for Molde, og han fikk derfor boltre seg overraskende fritt.

Men plutselig var gjestene veldig nær ledelse ved pause da Marcel Ritzmaier skjøt fra langt hold, og Linde slo ballen i stolpen.

Eikrem og Molde fortsatte å presse etter sidebytte. Det virket ikke som Magnus Wolff Eikrem hadde vært noe tema heller i pausepraten til Rapid Wien. Etter 55 minutter serverte han Ohi Omoijuanfo, som igjen misset, denne gang alene med målvakten.

Samme kaptein Eikrem spilte vakkert frem Fredrik Aursnes litt senere, men han klarte ikke å plassere ballen innenfor stengene. Men etter 65 minutter fikk altså laget fra Rosenes by endelig hull på byllen. Rapid Wien klarte aldri å komme tilbake.

Rapid Wien har tilsynelatende et keeperproblem. Richard Strebinger var benket etter Arsenal-kampen og erstattet av urutinerte Paul Gartler. Men det var faktisk 23-åringen som holdt gjestene inne i kampen.

Arsenal vant 3–0 over Dundalk. De brukte nesten en omgang på å få hull på byllen, men like før pause kom to forløsende mål ved Edward Nketiah og Joseph Willock. Nummer tre kom ved Nicolas Pepe i 2. omgang.

Molde er tilbake i Europa Leagues gruppespill for første gang siden 2015–16. Den gang kom laget til 16.-delsfinalen, der det ble stopp mot Sevilla (som senere skulle vinne hele turneringen).

Neste uke skal Molde til London og møte Arsenal, mens Rapid Wien har hjemmekamp mot Dundalk.

Publisert: 29.10.20 kl. 22:52 Oppdatert: 29.10.20 kl. 23:37