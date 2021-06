LITEN GIGANT: N’Golo Kanté har ikke like stor stjernestatus som Paul Pogba og Antoine Griezmann, men er kanskje enda viktigere for det franske landslaget. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Frankrike-sjefen røper detalj om kjæledeggen

LONDON (VG) N’Golo Kanté (30) har blitt en viral sensasjon. Han er minst like populær innad i den franske EM-troppen.

Han hadde vært unnskyldt om han mistet ørlite bakkekontakt.

De siste fem årene har han tross alt raket noen meritter: VM, Champions League, to Premier League-trofeer, FA-cupen, Europa League og en sølvmedalje i EM.

Denne våren ble han kåret til banens beste spiller i begge semifinaler og finalen da Chelsea gikk hele veien i Champions League.

Han er en av favorittene til å vinne Gullballen i år. Men Kanté forandrer seg ikke av den grunn.

Franskmannens ydmyke fremtoning har gjort ham til en kjæledegge på sosiale medier som TikTok, der hans elskverdighet har skaffet ham fans langt utenfor fotballens grenser.

Historiene florerer: Om at han kjører en Mini Cooper tross årslønn på nærmere 100 millioner kroner; om at han nektet å få betalt gjennom et skatteparadis; om at han takket ja til å komme på middag og FIFA-kveld hos Chelsea-supportere.

Når alle Chelsea-spillerne kysser Champions League-trofeet etter å ha vunnet finalen, nøyer Kanté seg med et lite klapp. Når de franske lagkameratene presenterer seg med eksentriske danser og feiringer under VM-festen i Frankrike, gliser Kanté og vinker beskjedent mot tribunen.

POPULÆR: Kurt Zouma bærer N’Golo Kanté etter Champions League-triumfen over Manchester City og Sergio Agüero (t.h.). Foto: MICHAEL STEELE / X01348

– Det males et bilde av at jeg er altfor herlig og fin. Men jeg er bare en normal person. En spiller som alle andre, sa Kanté på en pressekonferanse før EM.

Den meningen virker han å være alene om. Frankrike-sjef Didier Deschamps beskriver ham overfor VG som «en treners drøm».

– Men det er først og fremst på grunn av det han gjør på banen. Han kan være ydmyk og snill, men hvis han ikke er god på banen, så ville han ikke fått den anerkjennelsen han får. Og den fortjener han, sier Deschamps.

Kanté er grovarbeideren i det franske laget, som tillater sidemann Paul Pogba å vise seg fra en helt annen side enn i Manchester United, og som står i sterk kontrast med superstjernene Karim Benzema, Antoine Griezmann og Kylian Mbappé på topp.

– Alt det han har i tillegg som medmenneske, er bare sånn han er. For en trener er det en velsignelse. Det er et privilegium for meg å ha ham. Det gjelder resten av troppen også, sier Frankrike-sjefen.

Foto: Darko Bandic / AP

Han røper at hverken Mbappé, Benzema, Griezmann eller Pogba blir valgt først på Frankrike-trening.

– Når vi har treningsøkter der spillerne får velge lag selv, kan jeg forsikre deg om at det er N’Golo Kanté som blir plukket først, sier Deschamps til VG og avslutter:

– Han er en motor i laget. Han er virkelig ikke uttrykksfull med stemmen sin, men alt han gjør på banen, er livsviktig for Frankrike og for klubblaget hans.

Keeper og kaptein Hugo Lloris nikker anerkjennende.

– Han er en av verdens beste i sin posisjon, sier han til VG om Kanté.

– Han har hatt en fantastisk utvikling både i Premier League og på landslaget. Han er viktig overalt.

– Som menneske er han også trofast mot seg selv, og han bidrar med sin personlighet i dagliglivet, sier Lloris.

Kanté og Frankrike møter Sveits til EM-åttedelsfinale i Bucuresti mandag kveld klokken 21.00.