Odin Thiago Holm refser Rosenborg: – Helt umulig å slå gjennom

Han ble kalt «Judas» da han vraket Rosenborg til fordel for Vålerenga. To og et halvt år senere kunne ikke Odin Thiago Holm (18) vært mer sikker på at han tok riktig valg.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

