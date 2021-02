Barcelona til sak etter at Messis gigantlønn ble avslørt

Barcelona benekter ingenting i avsløringene om Lionel Messis lønn – men lover å gå til rettslige skritt mot avisen El Mundo. Og hevder at det ikke er de som prøver å diskreditere sin argentinske stjerne.

Publisert: Nå nettopp

Messis kontrakt med Barcelona er lekket og ble avslørt i avisen El Mundo i helgen. Samlet verdi: 5,7 milliarder kroner over fire år. Både stjernen, hans folk og klubben er rasende.

El Mundo legger fram faksimiler av det som skal være kontrakten med den argentinske fotballguden.

– Vi kommer til å gå til rettslige skritt mot El Mundo, skriver klubben i en uttalelse. Det gjør også Messi selv, ifølge katalanske rac1.cat, uten at det har kommet ut noe offisielt fra hans folk.

El Mundo skriver at kontrakten består av 30 sider, der Messi i alt tjener mer enn 555 millioner euro, noe som tilsvarer 5,7 milliarder kroner etter dagens kurs.

Det tilsvarer 3,9 millioner kroner om dagen. Eller 163.000 kroner i timen om du foretrekker det.

Per sesong tjener han 138 mill. euro, som tilsvarer 1,4 milliarder kroner. Kontrakten ble underskrevet i november 2017 og varer fram til sommeren 2021.

Messi fikk – ifølge El Mundo – 1,2 milliarder kroner for å skrive under og han får cirka 800 millioner kroner i «lojalitetsbonus» for å bli ut kontraktstiden.

Til sammenligning omsetter de 32 klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen for rundt to milliarder kroner i året.

På sosiale medier er det mange som antyder at opplysningene om Messis kontrakt kan være lekket fra klubben selv – for å sette spilleren i et dårlig lys. Barcelona skriver i sin uttalelse:

– Barcelona gir uttrykk for sin absolutte støtte til Lionel Messi, spesielt i møte med ethvert forsøk på å diskreditere hans image, og å skade hans forhold til laget der han har jobbet for å bli den beste spilleren i verden og i fotballhistorien.

Avsløringen kommer på verst tenkelig tidspunkt for klubben, som er i økonomisk krise.

La Vanguardia avslørte nylig at Barcelonas gjeld har nådd utrolige 900 millioner euro, som tilsvarer cirka 9,3 milliarder norske kroner. Verst av alt: Nesten halvparten, 420 millioner euro, av dette er kortsiktig gjeld. Sport og El Mundo skriver at gjelden er enda høyere: 12 milliarder kroner.

I sommer ville Messi forlate Barcelona etter at det ble krangel med klubbledelsen. Etter å ha truet med gå til sak mot klubben for å få gå ett år før kontraktens utløp, ble han likevel til slutt i klubben som han har vært i helt siden han kom til Europa som 13-åring.

I en offisiell uttalelse benekter ikke Barcelona detaljene i avtalen som El Mundo har avslørt, og bekrefter i stedet at de vil saksøke El Mundo. De tar også avstand fra påstander om at de prøver å diskreditere Messi på et tidspunkt da den økonomiske krisen preger klubben.

Tittelen over hele forsiden på avisen var «Messis gigantkontrakt som har ruinert Barcelona»:

– Klubben beklager publiseringen av et privat dokument som er konfidensielt, heter det i uttalelsen fra klubben.

Messi scoret i helgen sitt 650. mål for Barcelona. Den argentinske avisen Olé feiret det med å lage en helt lik forside som det El Mundo gjorde – med den forskjellen at antall milliarder lønn var byttet ut med antall scoringer, målgivende og kamper:

Manager Ronald Koeman uttalte seg også om avsløringen etter søndagens seier mot Athletic Bilbao:

– Jeg kan ikke skjønne hvordan noen kan koble Messi til Barcas økonomiske krise. Han har gjort store ting for denne klubben – og hjulpet den til å vinne mange viktige trofeer.

– De som publiserte dette hadde dårlige intensjoner og ønsket å skade Barca. Men vi må være samlet og fokusert og glemme alt som er blitt publisert.

Koeman var klar på at hvis noen i FC Barcelona har lekket opplysningene, så betyr det sparken:

– Hvis dette var noen i klubben, kan de ikke ha noen fremtid her.

Den tidligere klubbpresidenten Joan Laporta har også kommet Messi til støtte:

– Messi gir større inntekter for Barcelona enn det han koster i lønn, uttalte Laporta mandag ifølte rac1.cat.

– Han genererer en tredjedel av klubbens totale inntekter, uttalte Laporta, som også hevdet at Messi – innerst inne – ønsker å bli på Camp Nou.

– Men han ønsker å spille på et Barcelona som er konkurransedyktig.

Fungerende klubbpresident Carlos Tusquets sa i desember at Barcelona økonomisk sett burde ha benyttet muligheten til å selge Messi sist sommer – da de kunne få en del betalt for ham.

– Både med tanke på å spare lønnsutbetalingen og overgangssummen, ville det ha vært det beste, mente Tusquets i et intervju med rac1.cat.

Ryktene om hvor Lionel Messi ender neste sesong, fortsetter både i spanske medier og i andre land. Manchester City er klubben som nevnes hyppigst, men også Paris Saint-Germain er et alternativ.

Men så spørs det på Messis lønnskrav ...