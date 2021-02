LEGE OG PASIENT: Leopoldo Luque og Diego Maradona. Foto: doctor.luque / Instagram

Maradonas datter raser: − Jeg hørte lydopptaket og kastet opp

Lydopptak skal avsløre hva som ble sagt mellom Diego Maradonas lege og psykiater den dagen fotballikonet døde. Maradonas døtre er sjokkert over innholdet.

Publisert:

Maradonas personlige lege, Leopoldo Luque, etterforskes for uaktsomt drap og for å ha hensatt Maradona i hjelpeløs tilstand.

– Jeg hørte nettopp lydenopptaket med Luque og psykiateren, og jeg kastet opp. Det eneste jeg ber om, er at rettferdighet skal skje, skriver den avdøde fotballspillerens datter, Dalma, på Twitter. En annen datter, Ginannina, har også uttrykt sin vemmelse, i følge argentinske aviser.

Det var det argentinske nyhetsnettstedet Infobae som offentliggjorde de lekkede lydfilene mellom legen Leopoldo Luque og psykiater Agustina Cosachov. Konversasjonen viser liten respekt for den døende pasienten.

Diego Maradona hadde nettopp fylt 60 år da han ble alvorlig syk og døde av et hjerteinfarkt i sitt hjem den 25. november 2020.

Han hadde hatt en operasjon i hjernen og ble fulgt opp av leger etter dette.

Opptakene skal avsløre samtalene mellom legen Luque og psykiater Cosachow den dagen Maradona døde.

Det ble ikke funnet verken alkohol eller narkotika i kroppen til Diego Maradona, viste obduksjonsrapporten.

Derimot avslørte den at Maradona skal ha brukt mye medisiner, blant annet for behandling av angst og depresjon.

Samtalen mellom Luque og Cosachov handler blant annet om at de ikke vil ha skylden for Maradonas død. De snakker også om at han var «en vanskelig pasient».

– Han har hjerteinfarkt. De tykke dør. Jeg er på vei, blir det sagt av Luque i opptakene.

Etterforskningen mot Luque går blant annet på om det var riktig å skrive Maradona så tidlig ut av sykehuset etter den alvorlige operasjonen i hjernen. Argentinsk politi har gjennomført en razzia mot hans kontor.

– Opptaket gir bare en del av sannheten. Medisinen som han hadde fått foreskrevet, var den samme i løpet av de seks månedene som han var Maradonas behandlende psykiater, sier Vadim Mischanchuk, advokaten til Cosachov, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Pasienten var på forskjellige behandlingsinstitusjoner, men det var aldri noen alarm om at disse medisinene ikke var passende.

Advokaten understreker at det var viktig å unngå at Maradona brukte narkotika. I obduksjonen ble det ikke funnet narkotiske stoffer.