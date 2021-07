Hevder han var «litt bevisstløs»: − Høres ikke bra ut

(Haugesund - Tromsø 3–0) Alioune «Badou» Ndour fikk seg en smell i hodet i første omgang, men spilte videre. I pausen sa han at han ble litt borte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kampen mellom Haugesund og Tromsø var kun to og et halvt minutt gammel da Tromsøs Anders Jenssen og Haugesunds Alioune Ndour havnet i en tøff duell.

Det hele endte med at begge tok seg til hodet, men Tromsøs midtstopper ble stående på beina og ropte inn hjelp da han så ned på Ndour.

Spissen kom seg etter hvert på beina igjen og ble fraktet av banen, men ikke lang tid senere var han tilbake på gresset. 30 minutter var gått da nettopp Ndour stanget en corner fra Alexander Stølås i mål.

– Han traff hodet mitt så jeg var litt bevisstløs, ville jeg sagt, men jeg er fin nå, sa Ndour til Discovery+ i pausen.

– Så det var OK å fortsette? Spør Discovery+-reporteren

– Ja, det er sant. Jeg mistet vettet litt, men jeg er her nå, så det er veldig bra.

– Hvis han har vært vekke så høres det ikke bra ut, men kjenner jeg ham rett så har han sikkert lagt på litt, sier Grindhaug og smiler.

JUBEL: Her jubler Ndour for 1–0 scoring bare 25 drøye minutter etter hodesmellen. Foto: JAN KÅRE NESS/NTB

Også under Eurosports Fotball Direkte ble det et samtaleemne.

– Jeg regner med det medisinske apparatet spør ham om det, sier fotballekspert Joacim Jonsson etter å ha sett pauseintervjuet med «Badou».

– Han kan ikke ha sagt det samme. Hvis han har sagt det samme, så er det jo nesten en skandale at han ikke blir tatt av, bryter Vikings Kristoffer Løkberg inn i studio og sier at han håper det var litt dårlig engelsk som gjorde at han sa det i pauseintervjuet.

FKH-spissen spilte 87 minutter mot Tromsø.

– Det så ikke veldig bra ut. Jeg så han pustet og var tilstede, men det så ikke fint ut, sier Jenssen som selv var i duellen med Ndour.

I andre omgang sørget Peter Therkildsen og Sondre Liseth for to scoringer til for FKH. Dermed gikk hjemmelaget seirende fra oppgjøret med en komfortabel 3–0-seier mot Tromsø.