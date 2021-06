FORBEREDELSER: Petter Martinsen under en av sine siste tester i vannet før han legger ut på den lange svømmeturen. Foto: Privat

«Diabetes-Petter» skal svømme Mjøsa på langs: − Vet ikke om jeg har lært å svømme ennå

I fjor gikk tidligere Mjøndalen-, Nest-Sotra- og Bryne-spiller Petter Havsgård Martinsen (31) fra Bergen til Oslo for å øke fokus på diabetes. I år høyner han vanskelighetsgraden.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har gitt meg en utfordring jeg er veldig usikker på, sier Martinsen til VG.

Den utfordringen er å svømme Mjøsa på langs. Turen starter i Lillehammer tirsdag, før han skal svømme over 100 kilometer, til han ender opp i Minnesund.

– Skal jeg være helt ærlig, så tror jeg ikke at jeg noen erfaring med svømming. Det lengste jeg har svømt er vel 300 meter, sier bergenseren.

Martinsen gjør dette for å vise at det er mulig å kombinere diabetes med toppidrett og fysisk aktivitet. Han har selv hatt påvist diabetes type 1 siden han var to år.

Han har meg seg følgebåt for at alt skal gå sikkert for seg. Han vil dokumentere deler av reisen på sin Instagram-konto: @diabetespetter.

I fjor sommer gikk den tidligere toppfotballspilleren fra Bergen til Oslo, med det samme budskapet som i år.

OSLO: Her har «Diabetespetter» ankommet Oslo på fjorårets tur fra Bergen. Foto: Privat

– Bortsett fra at det var tungt, var det noe jeg var forholdsvis trygg på å klare. Det første jeg lærte var å gå, mens jeg ikke vet om jeg har lært å svømme enda, sier Martinsen.

– Det er kult å utfordre meg selv. Med et medisinsk syn på det er det interessant å se hvordan kroppen og diabetesen reagerer på å svømme så langt og lenge. Det vil vi finne ut av. Vi vet jo ikke hvordan det går før vi prøver.

Han samlet inn over 50.000 kroner til Diabetesforbundet gjennom turen fra Bergen til Oslo. Blant dem som donerte penger da, var artisten Kygo.

– Vi må prøve å slå fjoråret. Det er i hvert fall målsetting, sier 31-åringen.

Fjorårets tur ble til gjennom en prat med Christian Gauseth og Mathias Fredriksen, som han spilte med i Mjøndalen i 2017. Den samme gjengen har klekket ut årets plan.

– Hvis vi først skulle gjennomføre noe i år, ville vi tenke utradisjonelt. Noe helt annet, forteller Martinsen.

Tirsdag starter han på den lange svømmeturen, som han håper å gjennomføre på omtrent ti dager – med pauser på natten.

PAUSE: Martinsen under en liten hvil på turen fra Bergen til Oslo. Foto: Privat

SPEIDER: «Diabetespetter» skimter utover vannet. Foto: Privat

DET VÅTE ELEMENT: Årets utfordring skjer i vannet, noe Martinsen selv hevder han har dårlig erfaring med. Foto: Privat