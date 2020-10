Mjøndalen-keeperen beklager etter monstertabbe: – Veldig skuffet

VALLE (VG) (Vålerenga – Mjøndalen 4–1) En enorm tabbe av keeper Sosha Makani ble startskuddet på en marerittkveld for Mjøndalen. Nå har de tapt seks på rad.

Rett før pause rotet Makani det til. Bård Finne gikk for et håpefullt skudd fra distanse. Han fikk fart på kula, men retningen sendte ballen rett på Mjøndalen-keeperen.

Makani hadde tilsynelatende full kontroll, men keeperhanskene var, som man ofte sier, innsmurt i Zalo. Ballen passerte rett gjennom hendene på sisteskansen, og inn i Mjøndalens mål.

– Det er jo flaks. Det er griseflaks. Men det var mye av de målene utpå der. Mye retningsendringer og merkelige greier. Hele første omgang er merkelig, sier Bård Finne til VG.

Makani la seg flat etter tabben.

– Det var min første tabbe denne sesongen. For meg er det en stor tabbe, og jeg er veldig skuffet. Jeg må si unnskyld til spillerne, treneren og fansen, sier keeperen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen følte det var blytungt å få den scoringen i mot rett før pause og Mjøndalen-spiller Sondre Solholm Johansen mener målet symboliserer situasjonen klubben er i der nedturene har stått i kø.

– Det er litt gjenganger for oss. Når vi får en i trynet når vi føler vi fortjener noe annet så rakner det litt. Dessverre, sier Sondre Solholm Johansen til VG etter kampen og legger til:

– Det er ti minutter med blackout hvor det bare renner inn. Det er litt dritt. Men vi har troen, og jeg mener vi var bedre enn Vålerenga i første omgang, sier Mjøndalen-spilleren.

Og det var en meget skuffet Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo som møtte Vålerenga-spillerne i garderoben etter første omgang. Overfor Eurosport bekreftet han at det ikke var noe bryllupstale det var snakk om overfor spillerne.

– Vi spiller en forferdelig svak første omgang, den dårligste med meg som trener, sier Fagermo til VG etterpå.

Griseflaksen Finne omtalte tok også slutt et drøyt kvarter etter pause. Mjøndalens Vetle Dragsnes løftet et innlegg inn i boksen, som Jonatan Tollås Nation stanget rett i eget bur.

Så slo Vålerenga tilbake med Henrik Bjørdal i spissen. Først dukket indreløperen opp i boksen på enden av et innlegg og banket ballen i nettet, før han kun minuttet senere sendte av gårde et langskudd som gikk via Sondre Solholm Johansen, og i mål bak en utspilt Makani.

Til slutt satte Bård Finne spikeren i kisten med et hodestøt som sikret 4–1. Mjøndalen har nå tapt seks kamper på rad, og kjemper en desperat kamp for overlevelse i Eliteserien. For øyeblikket ligger de under streken.

Vålerenga på sin side, kjemper helt i toppen. Seieren fører dem opp likt på poeng med RBK og Odd på 2.- og 3.-plass, med en kamp mer spilt.

