Kilder: «Perry» og Sørloth i disputt på lagmøte: «Ett ord til, så er det rett ut!»

Dagen før onsdagens kamp mot Nord-Irland skal det ha blitt anspent stemning under et møte på landslagets spillerhotell i Oslo.

VG har snakket med en rekke kilder i og rundt den norske landslagstroppen etter den nylig avsluttede samlingen, med kamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland på Ullevaal stadion.

1–2-tapet i EM-playoffen mot Serbia forrige torsdag utløste sterk turbulens internt. Det var hyppig møtevirksomhet, blant annet i grupper og lagdeler, og temperaturen var høy.

Selv om laget slo tilbake med en sprudlende 4–0-seier over Romania tre dager senere, ble det på møter i etterkant av dette uttrykt misnøye med landslagsledelsen.

Etter at ledelsen hadde invitert spillerne til å dele sine tilbakemeldinger, kom uenigheter mellom deler av spillergruppen og trenerteamet til overflaten under et lagsmøte på tirsdag, dagen før 1-0-seieren over Nord-Irland. Blant annet utspilte det seg en fyrig scene mellom spissen Alexander Sørloth og assistenttreneren Per Joar Hansen.

Ifølge flere kilder VG har vært i kontakt med, ble for defensiv spillestil, for lavt press og for lite tilpasning til motstandere tatt opp på møtet, der også landslagssjef Lars Lagerbäck var til stede.

– Det var høy temperatur. Og det er bra, så lenge det ikke går over til feber. Vi skal ha det høyt under taket, for vi opererer på det aller høyeste nivået, så det handler til syvende og sist om å vinne. Da er det naturlig at det er utrolig mye følelser, sier landslagsassistent «Perry» til VG.

Evaluerte i grupper

Forventningene var høye før skjebnekampen mot Serbia på Ullevaal stadion torsdag 8. oktober. En seier ville sendt Norge til playoff-finale mot Skottland, der en ny seier ville sikret landets første EM-sluttspill på 21 år. En Erling Braut Haaland i kanonform stjal overskriftene både her til lands og i Serbia i forkant av oppgjøret: «Gud kommer til å hjelpe oss mot Haaland», uttalte Serbia-sjef Ljubiša Tumbaković på en pressekonferanse i Oslo kvelden før kamp.

Norge kom fra en 5–1-seier over Nord-Irland og var knepne oddsfavoritter. Det endte med serbisk totaldominans og et norsk 1–2-tap etter ekstraomganger.

– Jeg føler meg ikke involvert i det hele tatt i kampen. Det er ikke godt nok rett og slett, uttalte en skuffet Haaland til TV 2.

– Det er fordi at laget ikke spilte bra, svarte Lagerbäck.

Fredag, lørdag og morgenen søndag fant en rekke møter sted på Thon Hotel Storo i Oslo, både med og uten trenerteamet til stede. Serbia-kampen ble «bearbeidet ganske kraftig», kunne midtstopper Stefan Strandberg fortelle på pressekonferansen like etter 4–0-seieren over Romania.

Lagerbäck fortalte om en evaluering som var «ganske negativ» om «hva vi gjorde, hva vi ikke gjorde og hva vi burde gjort».

I dagene etter 1–2-tapet tok landslagsledelsen blant annet initiativ til å samle spillerne i grupper på fem og fem for å samle inn deres tilbakemeldinger til ledelsen skriftlig.

– Det har vi ikke gjort spesielt ofte. Det var for at de skulle få tenke litt og fundere, sa Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

– Hva kom ut av det?

– De fikk sette ned et antall punkter rundt tre overordnede temaer der vi hadde noen underspørsmål: Det var rundt hvilken holdning vi hadde pratet om før kampen, hvordan vi skulle spille forsvarsspill og tilsvarende angrepsspill. De fikk sitte og prate litt om det i fem ulike grupper og redegjøre for det skriftlig i et antall punkter.

På spørsmål om hva som kom ut av gruppearbeidet, og hvordan stemningen i troppen var, svarte Strandberg at han ikke ønsket å gå spesifikt inn på det:

– Det holder vi selvfølgelig mellom oss, men jeg tror vi trengte å lufte ut litt. Det var mye følelser og frustrasjon etter Serbia-kampen. Jeg tror det hjalp inn mot denne kampen her. Vi fikk tankene våre litt ned på papir.

«Ett ord til, så er det rett ut!»

4–0-seieren over Romania viste et helt annet norsk ansikt. Haaland scoret hat trick, Sørloth scoret ett. Det var til tider festfotball, men like etter kampslutt var Serbia-kampen fortsatt langt fremme i spillernes panner.

Martin Ødegaard, som leverte to målgivende pasninger, snakket til TV 2 om at det var «litt surt at vi gjør det i dag og ikke mot Serbia», mens målscorer Alexander Sørloth oppsummerte det slik:

– Jeg sitter og er litt forbannet etter kampen. Vi ser hvor gode vi kan være.

Fra utsiden kunne det se ut til at Romania-kampen var god medisin, men også etter seieren fortsatte den kritiske evalueringen i den norske leiren. Flere kilder forteller til VG at noen spillere, deriblant Sørloth, tok opp med ledelsen at de mener laget burde presse høyere, spille mer offensivt og tilnærme seg ulike motstandere på ulike måter.

Dette ble først tatt opp på et møte med et mindre antall personer som en del av evalueringen ledelsen hadde lagt opp til, før det ble tatt videre til et møte med hele laget på tirsdag, dagen før kampen mot Nord-Irland.

På møtet, der rundt 30 personer var til stede, inkludert Lars Lagerbäck, skal Alexander Sørloth ha fått en meget klar melding fra assistenttrener Per Joar Hansen. Tre uavhengige kilder opplyser at Hansen sa følgende til spissen:

«Ett ord til, så er det rett ut!»

Da VG konfronterer Per Joar Hansen med denne opplysningen, svarer han på følgende måte:

– Vi hadde diskusjoner, men det som sies internt i møter, holder vi for oss selv.

– Hvordan vil du beskrive ditt forhold til Sørloth?

– Veldig bra. Null problem.

VG har i to dager forsøkt å få en kommentar fra Alexander Sørloth, uten å lykkes.

– Fikk blåst ut ordentlig

Lagerbäck og Per Joar Hansen skal ha forlatt rommet på et tidspunkt, mens kaptein Stefan Johansen skal ha forsøkt å roe ned stemningen.

– Skuffelsen var stor etter Serbia-kampen. Det var positivt for oss at spillerne var så engasjert. De fikk tydeliggjort det de mente ikke fungerer så bra, og vi fikk tydeliggjort at vi mente forsvarsspillet ikke var så bra, sier Per Joar Hansen.

– Det er veldig bra at vi fikk blåst ut ordentlig. Det er ikke farlig i det hele tatt. Hvis Norge skal spille bra, må alle være på samme side. Det betyr et bra forsvar og et kompakt lag, sånn som vi så mot Spania og Sverige i fjor, sier han.

Dagen etter det opphetede møtet på spillerhotellet var det klart for kamp mot Nord-Irland. 75 minutter før kampstart ble det bekreftet at Lagerbäck gjorde to endringer i startoppstillingen: Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth ble erstattet av André Hansen og Joshua King.

Etter 1–0-seieren onsdag kveld stilte VG spørsmål til Lagerbäck om årsaken til Sørloth-benkingen.

– Det var rene fotballgrunner til at jeg ville at «Josh» skulle få en sjanse. Jeg synes han har sett veldig motivert ut og vært veldig fokusert. Han har fått et antall treninger pluss at han gjorde et veldig bra innhopp i de tidligere kampene. Det var litt interessant å få se hvordan Erling og han fungerte sammen. Når vi har tre spisser, så føles det naturlig å la «Josh» få en sjanse fra start, svarte sjefen.

– Hvordan reagerte Sørloth på det?

– Jeg må tenke etter ... de fikk jo laget på ... nei, han sa jo ingenting på formiddagen, tror jeg. Han sa ingenting til meg, i alle fall.

Onsdag vant Norge 1–0 over Nord-Irland etter et selvmål av Stuart Dallas. Sørloth ble byttet inn for King etter 65 minutter.

Per Joar Hansen nekter for at vrakingen hadde noe å gjøre med Sørloth-disputten dagen i forveien.

– Det kan jeg avkrefte 100 prosent. Vi har hatt møter med Sørloth, Haaland og King om at når vi har tre kamper på én uke, så vil vi gjerne rullere litt på spissene, sier han.

