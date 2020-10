DYSTRE UTSIKTER? Lars Lagerbäck på trening på Ullevaal denne uken. Bak til venstre Erling Braut Haaland. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Lagerbäck-trenden som kan bekymre før Serbia: – Ikke bra nok

ULLEVAAL (VG) Han har løftet Norge fra 83. til 44. plass på FIFA-rankingen på tre og et halvt år. Men Lars Lagerbäck har slitt med å beseire de beste nasjonene i samme periode.

Serbia kommer til Ullevaal torsdag kveld som verdens 31. beste landslag ifølge FIFA-rankingen, og en sjekk av resultatene med lik eller bedre ranking som Norges semifinalemotstander i den TV 2-sendte EM-playoff’en gir ikke umiddelbar optimisme:

Etter Lars Lagerbäcks inntreden fra og med 2017 har Norge møtt motstandere fra «topp 31» 11 ganger. Fasit er bare to seirer, fem uavgjorte og fire tap.

– Ikke bra nok, reagerer Lars Lagerbäck selv når VG presenterer disse tallene:

LAGERBACK MOT DE BESTE Under Lars Lagerbäcks tid som norsk landslagssjef har Norge møtt følgende motstandere med lik eller bedre FIFA-ranking enn Serbia nå. Tallet angir motstanderens plassering på kamptidspunktet: 2 – Tyskland (borte). 0–6-tap høsten 2017. 7 – Spania (hjemme). 1–1 høsten 2019. 9 – Spania (borte). 1–2-tap våren 2019. 14 – Sverige (hjemme). 3–3 våren 2019. 18 – Sverige (borte). 1–1 høsten 2019. 20 – Nord-Irland (hjemme). 1–0-seier høsten 2017. 22 – Island (borte). 3–2-seier våren 2018. 24 – Slovakia (borte). 0–1-tap høsten 2017. 25 – Romania (hjemme). 2–2 våren 2019. 26 – Østerrike (hjemme). 1–2-tap høsten 2020. 31 – Romania (borte). 1–1 høsten 2019. Totalt: 11 kamper, 2 seirer, 5 uavgjorte, 4 tap (14–21). Serbia er nummer 31 på FIFA-rankingen før møtet med Norge (44). Vis mer

Uavgjort skjer ikke mot Serbia: Der blir det 30 minutters ekstraomganger og eventuell straffesparkkonkurranse om lagene er like langt etter ordinær tid.

Men det var altså utfallet i kampene mot Sverige og Romania i den ordinære EM-kvalifiseringen gjennom fjoråret. 7–7 over fire kamper mot konkurrentene om andreplassen holdt ikke til å gå til EM som nest beste lag bak gruppevinner Spania.

– Det er kamper vi normalt sett skal vinne. Men der blir vi igjen passive. Vi gir bort. Vi er ikke nok kyniske og smarte i de kampene. Mangler effektiviteter i begge bokser. Vanskeligere enn det er det ikke, mener Lagerbäck.

Ingen norsk landslagssjef var bedre mot de beste nasjonene enn Egil Olsen. Spesielt hjemme på Ullevaal. Der klådde Drillo både Italia, Nederland, England, Brasil, Danmark, Frankrike og Portugal.

– Jeg var opptatt av å stikke fingeren i jorden og sa at vi møtte bedre spillere enn vi har selv. Det går an å kompensere manglende ferdigheter ved å være smart. Som presshøydeproblematikk, sier fotballprofessoren på 78 – og går i gang med forelesning:

– At høyt press mot gode lag er offensivt og attraktivt, mens lavt er feigt og defensivt, det er en gedigen misforståelse. Ligger du lavt og med rendyrket soneforsvar, tetter du bra bakpå. Da kan du bruke kreftene på kontringer for alt det er verdt. Lag du sliter med å skape på når de er i balanse, der må du satse på overganger og dødball, sier Drillo.

Han blir studioekspert for rettighetshaver TV 2 under den viktigste norske landskampen på fem år. Allerede nå byr han på vurderingen av motstanderen.

– Serbia er ikke så gode. De siste fem-seks-syv-åtte kampene har ikke vært veldig imponerende. De er bedre offensivt enn defensivt, og at de har gått over til trebackslinje, er aldri lurt, spør du meg. Det ser jeg på som en fordel Norge. For da blir de mer markeringsorienterte, sier Norges tidligere landslagssjef.

– På Zlatan-nivå

Med Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Martin Ødegaard etter all sannsynlighet på banen fra start, ser Drillo det som usannsynlig at Norge ikke scorer.

– Og da dreier det seg om å ikke slippe inn mål. På sitt beste er Martin veldig god, og spissparet er også komplementære. Og avslutningsferdighetene til Haaland har jeg nesten ikke sett maken til. Det er på Zlatan-nivå, mener Drillo, som heller ikke legger særlig vekt på statistikken til Lagerbäck mot nasjoner på rundt topp 30 og viser til at det ikke er snakk om så mange matcher.

Lars Lagerbäck selv mener han kan bruke tallene som en vekkerklokke, men også positivt.

– Vi har kun tapt én kamp i 2018 og 2019. Stemmer den statistikken, skal vi ikke tape mer i 2020 (etter Østerrike-nederlaget). Vi prøver å svinge inn litt amatørpsykologi, sier svensken.

