Derfor ønsker Norge «ubetydelig» Israel-kamp: Ville tapt mange millioner på å si nei

Selv om landslagssjef Lars Lagerbäck (72) mente det ikke var forsvarlig å spille tre landskamper på under en uke, ønsker Norge å gjøre det samme i november. Det ville kostet dyrt å droppe.

At det jobbes for en privatkamp mot Israel på Ullevaal 12. november, på samme samling som de avgjørende Nations League-kampene borte mot Romania (15. november) og Østerrike (18. november), bunner i en forpliktelser Norges Fotballforbund har overfor Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Blant annet UEFAs salg av tv-rettigheter. Norge må spille et visst antall landskamper over en periode for å få utbetalt av tv-potten.

Det var rettighetshaver TV 2 som meldte at Israel-kampen var på trappene. Til VG sier landslagets pressesjef Svein Graff at kampen er avtalt, men foreløpig ikke dag og tid. Han grunngir hvorfor NFF ønsker å gjennomføre den:

– Et nei til kamp betyr en avkortning på mange millioner kroner. I en periode med tøffe økonomiske utfordringer er det krevende, opplyser Graff.

– Det er ikke tema å si nei til UEFA og vise til at verden står i en pandemi?

– Jeg ser poenget, og dette er en vanskelig situasjon, men vi følger svært strenge smittevernskrav i UEFA-protokollen og restriksjoner fra lokale helsemyndigheter. De mener det er forsvarlig å spille kamper, påpeker Graff.

Motstander Israel er i nøyaktig samme situasjon som Norge. De tapte sin EM-playoff mot Skottland etter (straffesparkkonkurranse) og har ifølge generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF også uttrykt interesse av å spille denne «bronsefinalen».

– Det er ulik holdning til disse «taperkampene» rundt omkring i Europa, og det har vært diskusjoner mellom nasjonene. Landslagsledelsen vår har ønske om å spille kampen for å forberede seg til to viktige kamper senere, sier Bjerketvedt og viser til de påfølgende kampene mot Romania og Østerrike.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck beskrev det som «ikke forsvarlig» å spille tre kamper fra torsdag til onsdag etter 1–0-seieren over Nord-Irland:

Nå gjentar belastningen seg på den kommende samlingen i november. Svein Graff viser til UEFA-forpliktelsene og påpeker samtidig at andre europeiske nasjoner kunne spille privatkamper den uken Norge møtte Serbia og Israel spilte mot Skottland, og dermed fikk kreditt på UEFAs pålagte «kampkvote» på den måten.

– Ettersom vi spiller den før de to Nations League-kampene står vi friere til å komponere laget i privatlandskampen, og Lars og Perry må ta hensyn til totalbelastningen for flere av spillerne når vi tar ut laget, sier Graff.

Israel er utenfor Schengen, men alt tyder på at de vil få karantefritak på lik linje med blant annet Serbia. Norges Fotballforbund opplyste Kulturdepartementet tidlig om at Israel var en aktuell motstander på Ullevaal denne høsten.

– Kampen mot Israel er etter hva vi har fått opplyst en i kamp i UEFA-regi og dermed underlagt deres smittevernprotokoll. Kampen vil derfor være omfattet av gjeldende unntak fra innreise- og karantenerestriksjoner. Og jeg håper på at Norge vinner kampen med god margin, melder kulturminister Abid Q. Raja (V) til VG.

Publisert: 19.10.20 kl. 10:02