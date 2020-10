Foto: ANDER GILLENEA / AFP

Arsenal bekrefter kjøpet av ghanesiske Thomas Partey

Arsenal punger ut like før overgangsvinduet stenger. Flere medier skriver at midtbanespilleren koster over en halv milliard kroner.

For mindre enn 10 minutter siden

Kontrakten som varte frem til 2023 er dermed terminert. Utkjøpsklausulen skal være på om lag 540 millioner kroner, ifølge flere ulike medier, blant andre Marca.

Samtidig bekrefter Arsenal at Lucas Torreira går motsatt vei. Der er det snakk om et utlån som varer ut sesongen.

Atletico Madrid bekreftet tidligere at Arsenal utløste utkjøpsklausulen i kontrakten.

Ivorianske Nicolas Pépé er foreløpig Arsenals dyreste overgang da han kostet 72 millioner pund i fjor, noe som tilsvarer 860 millioner kroner i dagens marked.

Tidligere i overgangsvinduet har Arsenal forsterket troppen med midtstopperen Gabriel Magalhaes.

Arsenal har hatt en fin start på sesongen med tre seirer og ett tap etter fire seriekamper.

I tillegg har klubben sendt Liverpool ut av ligacupen etter en dramatisk straffesparkkonkurranse:

Publisert: 06.10.20 kl. 00:11