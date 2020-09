SKILLES? José Mourinho og Dele Alli fotografert i forbindelse med kampen mot Sheffield United i juli 2020. Foto: JASON CAIRNDUFF / X03805

Dele Alli sliter i Tottenham: – Alt tyder på at han forsvinner

Dele Alli (24) skulle bli den store spilleren i Tottenham. Nå er han ikke en gang i kamptroppene. Må han bort fra José Mourinho?

Den tidligere Tottenham-stjernen Jermaine Jenas sier som BBC-ekspert at han tror Alli forlater klubben allerede i dette overgangsvinduet (som stenger den 5. oktober).

Etter at han kom til Tottenham i 2015, ble Dele Alli i sine to første sesonger kåret som «årets unge spiller» av PFA, organisasjonen for profesjonelle fotballspillere.

Siden har det ikke gått like bra. Manager José Mourinho har i ettertid fortalt hva som skjedde på hans første trening i Tottenham, i november 2019.

– Jeg spurte ham om han var Dele eller Deles bror. Han svarte at han var Dele. Jeg sa «okay, spill som Dele».

Nå er Dele Alli også ute av landslaget, og har selvfølgelig veldig lyst til å komme tilbake der - med tanke på EM-sluttspillet sommeren 2021.

På BBC Radio sier Jermaine Jenas:

– Jeg ville være bekymret hvis jeg var Dele. Han har alltid vært elsket av alle og enhver manager. Ingen tvil om at formen hans har droppet de siste 18 månedene, han vet det mer enn noen annen.

– Alt tyder på at han forsvinner, sier Jenas.

I den første ligakampen, mot Everton, startet Dele Alli, men ble byttet ut ved halvtid. Hverken i den andre seriekampen, mot Southampton, eller i Europa League-kvaliken mot Lokomotiv Plovdiv, var han i troppen.

– Akkurat nå føles det ikke som Jose Mourinho eller Spurs er stedet for ham. Jeg ville se etter å komme meg videre nå, sier Jermaine Jenas på BBC Radio.

Mourinho sa imidlertid denne uken at han var overbevist om Dele Alli fortsatt er i Tottenham når overgangsvinduet stenger.

– Han kommer til å få sine muligheter, men det er viktig å prestere, sa Tottenhams portugisiske manager på sin pressekonferanse.

Spurs har et vanvittig kampprogram, så om ikke Alli får muligheten nå, spørs det om han får det noen gang: Først er det Newcastle søndag, så tirsdagskamp i ligacupen mot Chelsea, deretter Maccabi Haifa torsdag i play for Europa League og endelig Manchester United på Old Trafford søndag.

Publisert: 27.09.20 kl. 11:36

