ATTRAKTIVE BILDER: Mohamed Salah og Liverpool maner frem betalingsvilligheten i det norske folk. Foto: Paul Ellis / POOL / AFP POOL

Telia skrur ikke opp prisen på Premier League

Den dramatiske økningen i Premier League-prisen har skapt reaksjoner. Nå går Telia mot strømmen – og forblir dermed under TV 2 Sumos nye månedspris.

For mindre enn 10 minutter siden

– Prisene vi får fra TV 2 er veiledende, og det er vi som bestemmer prisen ut til våre kunder. Vi kunne satt opp prisen som «alle» andre, men har valgt å ikke gjøre det, for å tilby den beste prisen, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde.

Canal Digital skrudde forrige uke opp prisen for Premier League-pakken fra 499 til 699 – en økning på rundt 40 prosent.

Altibox fulgte opp og har økt til 649 kroner, mens Te-We fra Telenor og RiksTV ikke har offentliggjort eventuelle endringer.

Også TV 2 Sumo, kanalens egne streamingprodukt, har økt prisen på sin fotballpakke til 519 kroner i måneden.

Det betyr at Telia nå er billigere enn TV 2s eget produkt.

– Nordmenn elsker engelsk fotball, og vi håper jo at flere som er glad i å følge sitt favorittlag nå ser at vi har den billigste Premier League-prisen og at de da kanskje velger Telia, sier Lunde på spørsmål om hvorfor de har valgt nettopp PL som forhandlingskort overfor kundene.

Kraftige reaksjoner

TV 2 begrunnet på sin side en økning i rettighetskostnaden for hvorfor de satt opp den veiledende prisen.

Prisstigningen har skapt sterke reaksjoner blant seerne, og VG-kommentator Leif Welhaven mener at TV 2 med dette ønsker å posisjonere seg for fremtiden med sin strømmetjeneste TV 2 Sumo.

Get, som nå har endret navn til Telia, hadde på forsommeren en opprivende konflikt med nettopp TV 2, som førte til svarte skjermer i flere uker. Partene ble, etter en intens ordkrig, enige om å forlenge avtalen på ubestemt tid, men Lunde avviser at prisen har noe med TV 2-konflikten å gjøre.

– Vi fikk, som alle andre distributører, beskjed om samme nye veiledende pris fra TV 2. De skal ikke forskjellsbehandle oss på pris. Vi har troen på at dette er det som skal til for å være markedsledende, sier Lunde.

– Supert

Morten Wiberg er TV- og radiosjef i mediebyrået Carat, og følger utviklingen. Han mener Telias grep er «spennende».

– Telia vil jo kunne tiltrekke seg kunder på en plattform de planlegger, Telia Play. Hvis de fortsatt tjener penger på dette, er det supert – det setter de andre distributørene i et dårlig lys, hevder Wiberg.

Lunde hevder hardnakket at det ikke er sammenheng med TV 2-konflikten og denne prisvurderingen, og Wiberg – som ser saken fra utsiden – ser ingen grunn til å tvile på det.

– Jeg ser ikke på det som en krigserklæring. Disse konfliktene dukker opp fra tid til annen, og det er mange forskjellige forhandlingsstrategier, sier Wiberg.

Publisert: 02.10.20 kl. 08:15

