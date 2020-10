Solbakkens tirade før Europa League-exiten: – Hjernedøde, idiotiske, håpløse krav

(FC København – HNK Rijeka 0–1) FC Københavns svake sesongstart fortsatte med Europa League-exit på ekte Benny Hill-vis. Før kampen leverte Ståle Solbakken en tirade mot alle kravene om en retningsforandring i klubben han har ledet 13 av de 15 siste årene.

– Jeg kunne gjort ting som er bedre, det er hundre prosent sikkert. Jeg kan meget gjerne byttes ut. Jeg skal ikke stå i veien hvis det er noen som vil det, innleder Ståle Solbakken sin tirade overfor Eurosport Danmark, i et lengre intervju før Europa League-playoffen mot Rijeka.

Den tapte de 0–1, etter et selvmål av Peter Ankersen i ekte Benny Hill-stil. To FCK-forsvarere kolliderte, før ballen gikk i tverrliggeren, ut – og rett i en hjelpeløs Ankersen, som kunne gjøre lite annet enn å se at han sendte kroatene videre i Europa League.

Dermed fortsetter nedturen for Solbakken, som har ett poeng på tre kamper og derby-tap for erkerival Brøndby i sesongstarten. Han går langt i å antyde at mange mener de burde tenke nytt i Parken, allerede før torsdagens europacup-exit.

– Men det jeg skal advare meget sterkt mot er de fullstendig hjernedøde, idiotiske, håpløse kravene om at vi skal gå i en fullstendig annen retning. Mot noe som beviselig har innkassert oss ekstreme overganger, ekstreme inntekter ved europeisk spill, mange mesterskap og pokaltitler, og et renommé i Fotball-Europa som vi ikke må miste fordi noen skriker på noe som er idiotisk i forhold til det vi står for, sier hedmarkingen i sin tirade mot kritikerne, tydelig oppildnet.

Den svake sesongstarten, som kommer etter en under pari avslutning på den forrige, har fått spekulasjonene om en fornyelse på managerplassen i FC København til å florere.

I 2020 har de 1,21 poeng per kamp i seriesammenheng – utenkelig i forhold til hva de har levert tidligere.

At FCK nå går glipp av viktige Europa League-millioner samtidig som at rivalen Midtjylland har kvalifisert seg for Champions League gjør ikke situasjonen lysere for «Salvatore».

– Føler du at jobben din er truet?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Jeg ser ingen grunn til at jeg skal føle det. Jeg tror at med de seertallene dere har nå, så tror jeg at jeg overlever alle dere, sier Solbakken mer spøkefullt.

Han gjentar sitt hovedbudskap: Om FC København skulle gå bort fra det DNA som har ført dem dit de er i dag, og som Solbakken i stor grad er en del av arvestoffet i, vil det vært et «fullstendig selvmål».

Men torsdag er det nok Ankersens selvmål som virkelig går i historiebøkene.

