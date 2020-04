STORSEIER: Nordkoreanske Pyongyang slo Lille Tøyen 8-0 i deres første kamp på Norway Cup i 2017 på Ekebergsletta. Foto: Sjur Stølen / Sjur Stølen / VG

Norway Cup må avlyses: – Det er kjempetrist

Som følge av coronaviruset må den tradisjonsrike fotballturneringen Norway Cup avlyses. Det er første gang siden 1976 at turneringen ikke blir avholdt.

VG får bekreftet fra arrangøren at det ikke blir noe av årets turnering.

– Det er kjempetrist, særlig for en så viktig turnering der både sporten og det sosiale står sentralt. Arrangøren har vært forberedt på at det kunne skje, og har jobbet med mellomløsninger. Men de har vært i beredskap for at det kunne bli avlyst, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til VG.

NFF: - Har vært forberedt

Lørdag kom kulturminister Abid Raja med regjeringens beslutning om at forbundet mot større kultur- og idrettsarrangementer forlenges til 1. september.

Dette gjelder arrangementer som samler over 500 mennesker.

– Arrangementer med over 500 personer, slik som Norway Cup, kan ikke avholdes før 1. september, sier kulturminister Abid Raja.

les også NFF la frem fotballplaner for helsemyndighetene: – Føltes veldig riktig

Regjeringen har dermed også besluttet at det ikke kan spilles kamper i Eliteserien i fotball med tilskuere på plass før tidligst 1. september.

– Vi har vært forberedt på at de første rundene ville gå uten publikum, men dette var lenger frem enn vi hadde håpet på. Men vi forstår beslutningen, sier Bjerketvedt.

Han sier likevel at NFF har vært forberedt på dagens nyhet, og at det er tatt høyde for dette i de ulike scenariene fotballforbundet ser for seg for oppstart av fotballen.

Abid Raja ville ikke si for mye om temaet fotball og tomme tribuner lørdag.

– Foreløpig er det tatt en beslutning om at det er rom for trening i grupper på fem med to meters avstand. Det jobbes med hvordan disse reglene kan justeres. Dette kan ikke kulturministeren gjøre før han får de faglige anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Jeg vet idretten selv også er i kontakt med helsemyndighetene for å få en bransjestandard for å avvikle ulike kamper, sier Raja til NTB.

Raja sier at han håper på gode faglige beslutninger snarlig.

– Jeg forstår at man vil forsøke å avvikle kamper uten tilskuere.

Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget taper mange millioner kroner på avlysningen. Alene vil turneringen tape ti millioner kroner, mens arrangørklubb Bækkelagets SK taper ytterligere fem og en halv til seks millioner, ifølge generalsekretær Pål Trævik.

