IDRETTSVENN: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja på Holmlia under et VG-intervju 20. april. Foto: Terje Bringedal

Raja slår tilbake: Reagerer på «hersketeknikker» og store pengekrav

Kulturminister Abid Raja (V) slår kraftig tilbake mot bildet som blir skapt av ham som en minister som ikke skjønner seg på idrett.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg elsker idrett og jeg brenner for idretten. Og hersketeknikker som at jeg er ny og fersk, eller at jeg ikke forstår idrett, det sier mer om de som sier dette enn om meg, svarer Raja på VGs spørsmål om kritikken som har haglet, og måten han blir omtalt på.

I tirsdagens utgave av NRK-programmet «Debatten» fikk han høre Einar Håndlykken, daglig leder i fotballklubben Odd, si følgende: «Vi har forståelse for at Raja er ny.»

– Jeg vet egentlig ikke hva de prøver å kritisere meg for, sier han og ramser opp at han har deltatt i organiserte idretter som basketball, squash, volleyball og skolesjakk. I tillegg har han løpt tre maraton, gått Birken og syklet Norge på langs – for å nevne noe av det han selv nevner.

– Jeg kan både offsidereglene, icing, kan sette «screen» i basketball og vet når det blir «let» i squash. Så, for å si det enkelt, jeg personlig elsker sport og idrett, og mine barn har drevet med turn, fotball, friidrett, svømming og håndball, sier kultur- og likestillingsministeren.

Einar Håndlykken har i VG kritisert Raja og Kulturdepartementet for at de «ikke har skjønt hvordan klubbdrift fungerer», og Raja måtte også tåle en «hårføner» fra Sarpsborgs daglige leder Espen Engebretsen for sin opptreden i «Debatten» tirsdag.

Fotballklubbene reagerer særlig på at Raja mener at de «må tenke seg om hvorvidt det er skjønnsomt å be Staten dekke bortfall av sponsorinntekter».

– Jeg skjønner ikke hvorfor tapte sponsorinntekter skal være noe annet enn andre bransjers inntekter, sier Engebretsen til VG.

– Fotball eller toppidrett blir ikke håndtert som en bransje. I Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien omsetter vi for to milliarder. Dette er stor butikk. Nå må vi som alle andre bransjer også reddes, slik Staten har gått inn og reddet de fleste, uttaler Sarpsborg 08-lederen.

Odd-leder Einar Håndlykken på Skagerak Arena i oppgjøret mot Sarpsborg 08 i fjor. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Raja rygger ikke:

– Her trengs det en voksenstemme tilbake. Når det brenner i resten av næringslivet, og resten av næringslivet blør penger og taper milliarder, så kan ikke fotballen si «dekk sponsorinntektene for oss». Det er uklokt og uskjønnsomt.

– Kan google det

Han arresterer dessuten fotballpresident Terje Svendsen for følgende:

– Når det gjelder sponsorinntekter, motsier fotballpresidenten seg i «Debatten». Han sier først at fotballen ikke har bedt om at sponsorinntekter skal dekkes, før han mot slutten sier at sponsorinntektene er en del av det de krever dekket, sier Raja.

NFF-PRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Fredrik Hagen

Venstre-politikeren er svært engasjert i telefonsamtalen med VG.

– Jeg vil gjerne komme med en anbefaling til fotballen: Se hva som skjer i samfunnet rundt dere! Det er milliardbedrifter over hele Norge som har enorme omsetningstap. De ber ikke om å få sine omsetningstap dekket. Når fotballen ber om å få dekket sponsorinntekter, så var «uskjønnsomt» et ord jeg brukte, og holder fast ved. Og folk kan selv google hva uskjønnsomt betyr.

– Men for fotballklubbene er sponsorinntektene den viktigste inntekten?

– Og staten kan ikke kompensere alle tallene krone for krone. En tredjedel av toppklubbene i Norge er organisert slik at de kommer inn under regjeringen kontantstøtteordning. Det klubbene kan på lik linje med andre få søke om å få dekket sine uunngåelige utgifter.

– Klubbene kan i tillegg permittere, og sende regningen til staten. Så skal vi i tillegg ivareta de som ikke kommer inn under kontantstøtteordningen, gjennom billettstøtteordningen. Vi jobber med å justere innretningen her slik at vi treffer flere med dette, sier Raja.

Vil ikke favorisere

Han la totalt 700 millioner i krisepakken som ble tilgjengeliggjort for norsk idrett, frivillighet og kultur. Fra idretten ble det søkt om «bare» 264 millioner kroner, og pakken ble omtalt som «skivebom».

– Jeg har selv barn i idretten, og for breddeidretten driver vi nå og vurderer parkering, kiosksalg, loppemarked og mange andre ting som kan komme inn under ordningen. I denne ordningen har idretten som sådan alt søkt om en kvart milliard kroner. Ingen i Norge kan regne med at staten dekker krone for krone.

Raja sier at han ikke vil gjøre forskjell på frisøren og fotballspilleren.

– Fotballen kan ikke favoriseres foran andre bedrifter, heller ikke foran andre idrettsgrener. Det er likhetsprinsippet. Jeg ser på sosiale medier at det er et stort trykk fra fotballen, men det er også vanvittig mange bedrifter som har hatt et stort omsetningstap, sier han.

Odds daglige leder Einar Håndlykken skriver i en SMS til VG onsdag kveld:

«Det var overhodet ikke min mening å bedrive hersketeknikker, men jeg skjønner at det kunne oppfattes slik. Min intensjon var å vise forståelse for at klubbidretten er kompleks og at det er mye å sette seg inn i. Jeg prøvde faktisk å strekke ut en hånd og vise litt forståelse for at Raja har en vanskelig jobb, men det lyktes jeg åpenbart ikke med. Så jeg beklager at jeg ordla meg klønete.»

NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund reagerer på Rajas uttalelser:

– Fotballen engasjerer nær to millioner mennesker. Samfunnet er i en krevende situasjon, fotballen er i en krevende situasjon. Aktivitetsstopp og permitteringer er en del av vår hverdag, en del av næringslivets hverdag. Men det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Vi er med på å begrense smitte, men vi er også opptatt av hvordan fotballen skal komme gjennom krisen. Det håper vi idrettsstatsråden også er. Det å gjøre denne debatten om til sponsorinntekter og kalle vår bekymring uskjønnsom er å flytte fokus bort fra at pakkene ikke har truffet, sier hun.

Publisert: 29.04.20 kl. 21:12 Oppdatert: 29.04.20 kl. 21:42

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser