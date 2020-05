KÅFFA-JUBEL: KFUMs Lars Olden Larsen (foran) jubler sammen med Yannis Maxitas Moula under kvalifiseringskampen mot Kongsvinger i fjor høst. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Obos-optimisme etter NFF-møte

Flere Obos-klubber har fått forhåpninger om å komme i gang tidligere enn antatt, etter et møte med Norges Fotballforbund mandag.

NFFs elitedirektør Lise Klaveness har varslet at Toppserien og Obosligaen kan komme i gang med vanlig fotballtrening fire uker etter eliteserielagene – med mulighet for at regelverket mykes gradvis opp.

– OBOS-ligaen som helhet ga uttrykk for å starte tidligere, sier Kongsvinger-leder Espen Nystuen til VG etter mandagens møte.

– Det ble gitt signaler om at man tar en evaluering etter to uker, og ser om det er mulig, tillegger han.

– Det ble forespeilet at det må gå fire uker fra oppstarten av Eliteserien til oppstarten av Obosligaen, men det ble også gitt signal om at vi kan komme i gang før det. Det er positivt, sier Raufoss-leder Bent Dalby.

Sogndal-stikk mot LSK

– I løpet av kommende uke, når vi har noen erfaringer fra eliteserie-oppstart, vil vi lande detaljene rundt innfasingen av Toppserien og OBOS-ligaen, sier Lise Klaveness og tilføyer at det ikke er hensiktsmessig å spekulere i utfallet før man har mer kunnskap å bygge på.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Lillestrøm har skapt støy i landets nest øverste divisjon etter at klubben ville starte med kontakttrening før andre divisjonskolleger er klare – fordi romerikingene er i stand til å oppfylle kravene om karantene og smittevern.

– Det er vi prinsipielt og bastant imot. Du kan godt tenke at du er en Eliteserie-klubb, men realiteten er noe annet. Dette handler om fair play og lojalitet – at det skal være likt for alle i samme divisjon, sier Sogndal-leder Rasmus Mo, som peker på at også Sogndal raskt vil være i stand til å følge myndighetenes krav for kontakttrening i toppfotballen.

Ifølge Sandnes Ulf-leder Tom Rune Espedal er det «stor spredning i feltet», og diskusjonene mandag handlet om når klubbene kan begynne å spille fotball igjen.

– Verden vil endre seg, og plutselig dukker det opp en mulighet. Da handler det om at flest mulig er klare. Det er egentlig veldig enkelt, selv om jeg forstår at det er ulike meninger her, sier Espedal.

– Vi kunne ha begynt å trene i tråd med protokollen ganske kjapt, men jeg tror det er smart at vi høster erfaringer fra eliteserielagene, tillegger Sandnes Ulf-lederen.

– Dette handler ikke om solidaritet, det handler om å komme i gang med fotballen igjen. LSK er en større klubb enn Sandnes-Ulf, og all ære til dem for at de vil komme i gang, sier Espedal – som er opptatt av en «overordnet prosess».

– Må alle starte å trene likt?

– Nei, det synes jeg ikke. Men det er NFF som må legge opp til en start, og hvis det er én eller to klubber som ikke har mulighet til å komme i gang, så må det jobbes internt eller sammen med NTF for å se på løsninger, sier han.

SANDNES ULF-LEDER: Tom Rune Espedal Foto: Kent Skibstad / NTB scanpix

Kongsvingers Espen Nystuen tror alle obosklubbene er i stand til å følge NFFs protokoll innen to uker.

– Jeg kan ikke svare for alle, men hvis det har gått veldig bra med Eliteserien, så tror jeg også at oboslagene er i stand til å håndtere det.

– Enten det går én, to, tre eller fire uker – vi er klare uansett. Vi har ingen som jobber ved siden av. Det er noen som studerer, men ingen med deltidsjobber, sier Raufoss-leder Bent Dalby.

Publisert: 11.05.20 kl. 23:37

