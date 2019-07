JAKTER AVANSEMENT: Lars Arne Nilsen og Brann skal prøve å ta seg til andre kvalifiseringsrunde i Europa League. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Lars Arne Nilsen om Europa-retur: – En cupfinale for oss

Brann-trener Lars Arne Nilsen legger alt press på Shamrock Rovers før returkampen i irske Dublin.

– Det er en veldig viktig kamp for oss. Det er som en cupfinale for oss, sier Nilsen til VG.

Brann så ut til å vinne 2–1 i hjemmekampen i det første møtet i første kvalifiseringskamp av Europa League. Men på overtid sørget Roberto Lopes for et godt utgangspunkt for Shamrock Rovers med 2–2 før kveldens kamp klokken 21.00:

– Shamrock er favoritter nå. De har alt press på seg. Men utgangspunktet er ok. Det er fullt mulig å ta oss videre, sier Nilsen.

Brann må spille uavgjort med mer mål enn 2–2 eller vinne kampen for å gå videre. På stillingen 2–2 vil det bli ekstra omganger og muligens straffekonk.

Lars Arne Nilsen innrømmer at han ikke er helt fornøyd med Branns sesong nå. Men han utelukker at det vil bli kjøpefest i Bergen i sommervinduet.

– Nei, vi har mange gode spillere i Brann. Det er ikke problemet. Utfordringen er at vi har rullert for mye, og at vi har brukt lengre tid på å sette relasjonene enn vi håpet, sier Nilsen.

55-åringen mener Branns største utfordring er spill mot etablert forsvar.

– De fleste lagene vi har møtt til nå har «parkert bussen». Det forstår jeg. Det har virket som en smart taktikk til nå mot oss. Men vi tror det skal løsne, sier Nilsen.

Anders Pamer, kommentator i Bergens Tidende, sier til NTB at presset vil øke på Lars Arne Nilsen om laget ikke tar seg videre.

– Han har fått de spillerne han har pekt på – uansett prislapp. Han har møtt sterk kritikk fra egne spillere og supportere denne sesongen og det kan bli en ubehagelig høst for en Brann-trener som har gjort svært mye bra for Brann siden han overtok trenerjobben, sier Anders Pamer.

VGs tips: Brann-seier

2–2 i det første Europa League-kvalikmøtet gjør at Brann må vinne eller sikre en målrik uavgjortkamp i Dublin.

Brann-spillerne må være mentalt forberedt og manne seg opp for det som kommer på Tallaght Stadium. Bergenserne har levert på utebane i de fem siste seriekampene (3–2–0-flyt). Og kanskje det å spille vekk fra Brann Stadion i kveld ikke er en ulempe - gitt omstendighetene.

Shamrock Rovers har kun vunnet én av fem siste ligakamper i irsk Premier Division.

Borteseier gir 2,40 i odds, spillestopp er kl. 20.55 og TV2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 18.07.19 kl. 11:00