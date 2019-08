INTENS: Jürgen Klopp ber om fullt trøkk fra sitt mannskap foran den nye sesongen. Her fra en treningskamp i Sveits i juli. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Jürgen Klopp avslører gull-planen: – Da vil det bli god fotball

Liverpool-manager Jürgen Klopp (52) ønsker at laget hans skal være seriens «mest intense» - i jakten på klubbens første ligatrofeet siden 1990.

– Vi vil være intense, mer intense enn andre lag. Det er ikke noe egen konkurranse for det, men det er en tittel du kan vinne – å være det mest intense laget. Det er det vi ønsker å være, uansett hvordan dere vil måle det, sier Klopp på pressekonferansen før fredagens serieåpning mot Alexander Tettey og Norwich ifølge Liverpool Echo.

Klopps lag er kjent for «heavy metall-fotball» og full fart fram og tilbake. Sist sesong ble de slått i Premier League med ett poeng av Manchester City, mens de gikk til topps i Champions League-finalen.

– Hvis vi er det mest intense laget og krydrer det med kvaliteten og potensialet vi har, vil det bli god og suksessfull fotball. Det er planen, forklarte Klopp.

Klopp hadde en klar beskjed på Deadline Day:

Tyskeren ber om tålmodighet, ettersom han først onsdag denne uken fikk samtlige spillere tilbake på trening. Han sa at Sadio Mané, som kom senere tilbake enn resten grunnet Afrikamesterskapet, er aktuell for å spille mot Norwich.

– Vi prøver å lære fra sist sesong. Jeg kan lære fra det, det er en ting, men jeg må viderebringe denne informasjonen til gutta mine. Alle forventer utvikling fra oss, men vi har ikke hatt spillerne samlet. Vi kan ikke utvikle oss gjennom telefonsamtaler. «Forresten, neste år gjør vi dette og dette, nå kan du gå tilbake til stranda». Man utvikler seg gjennom en sesong og la oss se hvor vi ender, sier Klopp og understreker at lagets «attitude» skal være på topp som sist sesong.

les også Solskjærs store sommerforvandling: – Som natt og dag

52-åringen spår at denne sesongen blir annerledes. I våres handlet tittelkampen kun om City og Liverpool. Resten av storlagene var «flere etasjer under».

– Du kan ikke sammenligne denne sesongen med den forrige. Det gir ingen mening, mener Klopp.

Så lenge lag som Leicester og Blackburn har vunnet Premier League er det et sårt punkt at Liverpool ikke har gjort det. Derfor tror vi Liverpool, som har forbedret seg år for år under Jürgen Klopps styre, vil anstrenge seg ekstra denne sesongen for å endelig sikre et ligagull igjen. Liverpool slapp inn færrest PL-mål i fjor (22), tapte kun én ligakamp og scoret nest flest mål (89).

For PL-nykommer Norwich kan Anfield bli en brå overgang. Laget har rett nok vokst veldig under tyskeren Daniel Farke. De står frem som en sammensveiset gjeng, har tempo i overgangene og var gode på å avgjøre kamper mot slutten i fjor. Minuset var at de slapp inn hele 57 mål – og 17 av dem på dødball. Må bare steppe opp her.

Se Klopp synge her:

Publisert: 09.08.19 kl. 07:27 Oppdatert: 09.08.19 kl. 08:07

