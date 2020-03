GÅR NED I LØNN: Lionel Messi har uttalt seg på Instagram. Foto: Manu Fernandez, AP

Messi ut mot klubbledelsen – kutter lønnen med 70 prosent

Lionel Messi (32) og hans lagkamerater i Barcelona tar et lønnskutt på 70 prosent som følge av coronapandemien, ifølge den argentinske superstjernen.

Oppdatert nå nettopp

I tillegg vil Barcelona-spillerne bidra med økonomiske midler slik at klubbens øvrige ansatte kan motta full lønn under den pågående krisesituasjonen. Det skriver Messi på Instagram mandag ettermiddag.

Det har nylig blitt hevdet at lagets medlemmer ikke ville gå med på en lønnsreduksjon. Messi tar nå til motmæle mot det han omtaler som et «press» fra ledelsen, som angivelig ikke samsvarer med realiteten.

– Det overrasker oss ikke at det fra innsiden av klubben har vært folk som har satt oss i søkelyset og har forsøkt å sette press på oss til å gjøre noe vi hele veien har vært klare på at vi ville gjøre. Hvis denne avtalen har blitt noen dager forsinket, så har det vært fordi vi har lett etter en løsning for å hjelpe klubben og deres ansatte i disse tøffe tidene, sier Messi.

Spekulasjoner

Med uttalelsen ønsker Messi å fjerne all tvil om at han og lagkameratene ønsker å bidra økonomisk overfor klubben og fansen. Argentineren gikk ut mot ledelsen også i februar fordi han skal ha følt at sportsdirektør Eric Abidal urettmessig hevdet at ikke navngitte spillere hadde ønsket Ernesto Valverde sparket som Barcelona-trener.

– Mye har blitt skrevet og sagt om førstelaget i Barcelona når det gjelder spillernes lønninger i denne unntakstilstanden. Først av alt ønsker vi å gjøre det klart at vi alltid har vært villige til å godta et lønnskutt. Vi forstår helt perfekt at dette handler om en eksepsjonell situasjon og vi er de første til alltid å være der for klubben vår når de har bedt oss om det, sier Messi.

– Fra vår side har det kommer til et øyeblikk der vi ønsker å, ved siden av et lønnskutt på 70 prosent, at vi også ønsker å komme med et bidrag til de ansatte i klubben så de fortsatt kan tjene 100 prosent så lenge denne situasjonen varer. At vi ikke har snakket frem til nå har vært fordi vi har prioritert å finne løsninger som for å hjelpe klubben, men også de mest berørte av denne situasjonen, forteller 32-åringen.

Innlegget er blant annet gjengitt av lagkompisene Luis Suárez og Arturo Vidal.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 30.03.20 kl. 13:32 Oppdatert: 30.03.20 kl. 13:45

Fra andre aviser