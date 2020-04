EM UTSETTES: Ingrid Syrstad Engen (t.v) og Maria Thorsidottir (t.h) må vente til 2022 for sitt neste mesterskap med Norge. Her avbildet i kvartfinalen mot England i 2019-VM. Foto: Bjørn S. Delebekk

Danmarks fotballforbund: Fotball-EM for kvinner flyttes til 2022

Det europeiske fotballforbundet har ifølge Danmarks Fotballforbund besluttet at neste års fotball-EM for kvinner flyttes til 2022. Norges Fotballforbund bekrefter at de har fått lignende signaler.

NTB

Christina Paulos Syversen

Nå nettopp

Dette er imot tidligere ønsker og innspill fra Norges Fotballforbund.

Det danske forbundet opplyser på sine nettsider at Uefa-ledelsen opplyste om flyttingen av mesterskapet på et telefonmøte med generalsekretærene fra de 55 medlemslandene onsdag. Det samme skriver det spanske fotballforbundet i en pressemelding.

Norges Fotballforbund skriver på sin twitter-konto at de har fått signalet om at EM blir flyttet til 2022, men at datoene ikke er bekreftet eller at avgjørelsen er endelig tatt.

Kvinne-EM var opprinnelig lagt til perioden 11. juli til 1. august 2021, men viruspandemien har ført til store endringer i idrettskalenderen. Blant annet er Tokyo-OL flyttet til neste sommer, og det samme er EM-sluttspillet for menn.

Dermed måtte kvinnenes mesterskap etter alle solemerker vike.

Norge har tre kamper i EM-kvalifiseringen som er satt opp i år. Den første skulle etter planen vært spilt 5. juni, men onsdag opplyste Uefa at alle landskamper i juni måned er utsatt.

Ifølge Danmarks Fotballforbund er også neste års U21-EM for menn besluttet flyttet til 2022.

– I en optimal verden skulle sluttspillene til kvinnelandslaget og U21-herrene vært avviklet som planlagt. Samlet sett er det bra for kvinnelandslaget og kvinnefotballen å få bedre plass og mer oppmerksomhet sommeren 2022, da vi kan skape en stor fotballfest, sier forbundets direktør Jakob Jensen.

(NTB)

Publisert: 01.04.20 kl. 17:42

