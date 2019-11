Haaland herjet i comebacket – kan sende Liverpool ut av CL

GENK (VG) (Genk-Red Bull Salzburg 1-4) I løpet av 28 minutter på banen scoret Erling Braut Haaland (19) sitt 8. Champions League-mål og assisterte en lagkamerat i Salzburgs festkveld i Belgia.

Oppdatert nå nettopp

Med Salzburgs 4–1-seier over Sander Berges (21) Genk og Liverpools uavgjortresultat mot Napoli, blir det en utrolig dramatisk siste runde om to uker.

Etter fem kamper ser gruppe E slik ut (i skrivende stund):

1. Liverpool - 10 poeng.

2. Napoli - 9 poeng.

3. Salzburg - 7 poeng.

4. Genk - 1 poeng.

Slik avgjøres dramaet

Salzburg er dermed sikret minst Europa League på nyåret, siden de ikke kan bli dårligere enn nummer tre, men drømmen om avansement til Champions League-sluttspillet lever også for fullt for Haaland og hans lagkamerater.

Skjebnen besegles 10. desember, når Liverpool kommer til Red Bull Arena. Best uttelling sammenlagt i de innbyrdes oppgjørene blir gjeldende. Det avgjøres slik:

1. Best målforskjell. 2. Flest scorede mål. 3. Flest scorede mål på bortebane.

Dermed går Salzburg videre med enten 1-0, 2-1 eller 3-2 mot Liverpool. De regjerende mesterne fra England vil da ryke ut av turneringen. Oppgjøret på Anfield endte 4-3 til engelskmennene. Dette scenarioet forutsetter at Napoli vinner sitt oppgjør hjemme mot Genk.

Om Napoli spiller uavgjort mot Genk og Salzburg slår Liverpool, er det tre lag som står med 10 poeng. Da er det en innbyrdes tabell dem imellom som blir avgjørende, og der går Napoli i hvert fall videre. Salzburg må deretter vinne med to mål for å ta seg forbi de rødkledde fra Merseyside.

Om Napoli derimot taper mot Genk, holder det for Salzburg med «bare» seier mot den regjerende Champions League-mesteren Liverpool.

JBULET: Salzburg-spillerne feirer her scoringen til Patson Daka (i midten). Foto: Epa

les også Salzburg-direktør til VG om Haaland: – Mange store klubber er interessert

Ny Haaland-bragd

Haaland satte samtidig en ny rekord. Aldri før har en spiller scoret mål i samtlige av sine fem første kamper i Champions League. Jærbuen har nå åtte nettkjenninger fordelt på bare tre kamper fra start og to innhopp.

Han startet matchen her i Belgia på benken på grunn av skaden han pådro seg på landslagssamling med Norge for snaut to uker siden.

VG oppdaterer saken!

Publisert: 27.11.19 kl. 22:48 Oppdatert: 27.11.19 kl. 23:04

Mer om