Moldes supporterleder trekker seg i protest etter Forrens avskjed

Styrelederen i Moldes supporterklubb gjør alvor av sin trussel om å gå av, nå som Vegard Forren er ferdig som Molde-spiller.

– Dette er veldig trist, og det var det vi fryktet. Vi mener at Vegard Forren ikke har fått den behandling han fortjener, sier Eva-Brit Mauseth, styreleder i supporterklubben Tornekrattet.

Styret gikk ut tidligere denne uken i en enstemmig uttalelse og sa at de ville gå av om Forren endte med å bli avskjediget av Molde FK. Torsdag kveld bekreftet klubben at kaptein Forren er ferdig som spiller i Eliteserie-klubben.

Ettersom kontrakten ble gjensidig terminert, åpnes det for at styremedlemmer kan ombestemme seg. Ikke lederen selv, dog:

– Jeg går av, fordi jeg har brent såpass mye for denne saken, sier Mauseth, som er søsteren til Vegard Forrens rådgiver.

– Går du av med umiddelbar virkning?

– Nei, det er ikke så lett, men jeg ønsker ikke å fortsette som styreleder etter dette, sier Mauseth, som totalt har sittet seks år som styreleder i Tornekrattet.

Hun tar selvkritikk på at supporterklubben ikke har formidlet sine argumenter i saken godt nok, og sier at historiene sprer seg fort i en liten by som Molde.

Forren har denne uken vært i møter med klubben han har spilt i tolv sesonger, etter at det ble kjent at han sliter med spilleproblemer og har tatt penger fra spillernes felleskasse som følge av dette.

Situasjonen har vakt stor oppmerksomhet, og det er ikke rent få som har strømmet til for å forsvare den meritterte midtstopperen. Jesper Mathisen mente folk rett og slett burde «holde kjeft».

Lengst av alle gikk styret i supporterklubben Tornekrattet, som nå altså kommer til å trekke seg.

