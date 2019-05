HEIMEBANE: Jamie Vardy har en Liverpool-supporter på hjemmebane; kona Rebekah. Foto: Scott Garfitt / EMPICS Entertainment

Leicester-stjernens kone med frekk gull-flørt

Jamie Vardy har full støtte på hjemmebane om han skulle hindre Manchester City i full pott mandag. Leicester-stjernen elsker å møte topp 6-lagene.

Kona Rebekah Vardy avslører på Twitter at hun heier på Liverpool i kampen om ligagullet.

Det kom frem etter at en supporter spurte hun kunne «skade» mannen foran Manchester Citys møte med Leicester slik at han ikke kunne spille. Supporteren spurte om det er noen som vil at Liverpool skal ta gull.

«Jeg vil», svarte fru Vardy – og brukte emneknaggen #ComeonLiverpool.

Liverpool trenger hjelp av enten Leicester mandag eller Brighton i siste serierunde for at det skal være noen mulighet til å frata Manchester City ligatittelen for 2018–19. Ellers blir det sølv, ett poeng bak City – hvis Liverpool vinner sin siste kamp.

Jamie Vardy har en veldig god statistikk mot topp 6-lag i sin karriere. Han har scoret åtte mål mot Arsenal, syv mot Liverpool, fem mot hver av Manchester-klubbene, fem mot Tottenham og fire mot Chelsea.

Denne sesongen har han i alt 18 mål i protokollen.

– Jeg tror vi kan forvente høyt press, kvalitet i midten, de kommer til å angripe som Celtic gjorde her og på Celtic Park, sier Manchester City-sjef Pep Guardiola ifølge Manchester Evening News.

Det siste refererer til at nåværende Leicester-manager Brendan Rodgers var den første som tok poeng fra Guardiolas City høsten 2016, da Rodgers var Celtic-sjef. City hadde vunnet ti kamper på rad under Guardiola før de kom til Glasgow og spilte 3–3. På Etihad ble det 1–1.

Guardiola jager sin åttende ligatittel på ti år som hovedtrener – i Barcelona, Bayern München og Manchester City. Men han mener at årets kamp for ligatittelen er den tøffeste noen gang.

– Jeg har aldri hatt en tøffere sesong med tanke på kvaliteten til rivalene. Ingen tvil, sa Guardiola om konkurransen City har hatt fra Liverpool.

– Derfor er det utrolig å være her. Men selvfølgelig kan bare én vinne, og den andre vil bli skuffet. Men å være her, ha 92 poeng når to kamper gjenstår, etter 100 poeng i fjor, det er det mest tilfredsstillende jeg har opplevd som manager. Det er en av de største prestasjonene, sa City-sjefen på pressekonferansen før mandagens kamp.

VG-tips fra Jonas Wikborg:

* Premier League (HKP 0-1). Leicester ett av to hinder som står i veien for et Manchester City-gull denne sesongen. Har vist gryende form med seks seirer på de siste ni, inkludert en solid 3-0-seier over 4.-plassjagende Arsenal forrige runde.

* Jamie Vardy er i fyr og flamme, men holder det mot ligaleder City. Trolig ikke, men tross 10 seirer på de siste ti i ligaen er det ikke sikkert dette blir enveiskjøring. Fem av de ti seirene har vært med ett mål, inkludert forrige runde mot Burnley.

* Vi finner verdi i et handikapspill som gir 4,5 ganger pengene tilbake.

Du må spille før kl. 20.55 mandag. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 06.05.19 kl. 14:12

