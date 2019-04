1–1: Torgeir Børven jubler etter utligningen på Lerkendal. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Børven hindret Rosenborg-seier - pipekonsert på Lerkendal

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Odd 1–1) En suser fra Pål André Helland (29) førte Rosenborg ut av klubbens lille «krise» for en stund, men så dukket måltyven Torgeir Børven (27) opp.

Rosenborg trengte en god opplevelse på Lerkendal etter 0-2 og elendig spill i serieåpningen mot Bodø/Glimt, men Odd fikk med seg et fullt fortjent poeng etter at Børven styrte inn 1-1 fra kloss hold etter Espen Ruuds harde innlegg/skudd.

Børven har dermed tre på to kamper. Ekstra imponerende når motstanderne har vært Brann og Rosenborg.

For RBK var det ikke veldig mye å rope «hurra» for. Hjemmelaget produserte en del sjanser, men spillet var ikke lysende, og Odd var vel så gode. Dessuten var det et glissent Lerkendal, med 11.723 betalende tilskuere. Oppgjøret ble avsluttet med en liten pipekonsert.

– Vi er ikke matchfit, sier en frustrert RBK-trener Eirik Horneland til Max etter kampen.

Han innrømmet at han måtte ha noen minutter for seg selv rett etter kampen før han snakket med spillerne.

Eirik Horneland, som har måttet tåle en del kritikk etter tapet i Bodø, plasserte Nicklas Bendtner og David Akintola på benken og satset i stedet på Yann-Erik De Lanlay og Anders Konradsen. Dermed flyttet han Gjermund Åsen frem i tierrollen. Det er første gang Bendtner blir benket på Lerkendal.

SUSER: Pål André Helland smeller inn ledermålet til RBK. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Lagene hadde hver sine perioder, men det var Rosenborg som scoret først. «Nye» Pål André Helland har lovet færre driblinger og flere skudd – og det var det Lerkendal-publikummet fikk da 29-åringen smalt ballen i hjørnet fra distanse.

– Jeg er veldig fornøyd, men vi klarer å slippe inn et skudd fra 35 meter som går midt i mål. Vi kan ikke gi sånne gavepakker. Det får ikke vi av Rosenborg. Vi må fortsette som vi har gjort, for vi har vært det beste laget, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Max i pausen.

Det spørs om Sondre Rossbach er enig i karakteristikken «midt i mål», men kanskje burde Odd-keeperen tatt suseren.

Publisert: 08.04.19 kl. 20:51 Oppdatert: 08.04.19 kl. 21:19