SPURS-HELTER: Paul Gascoigne og Justin Edinburgh jubler over å ha sikret seg finalebillett i FA-cupen 1991. Siden vant de også finalen på Wembley. Foto: ACTION IMAGES / X80028

Tottenham-legende død, 49 år gammel: – Dyp sorg

Han spilte 215 ligakamper for Tottenham på 1990-tallet. Nå er Justin Edinburgh død, bare 49 år gammel.

Engelsk fotball står i kø for å kondolere og for å hylle mannen som for bare halvannen måned siden som manager førte Leyton Orient tilbake til ligaen.

Paul Gascoigne, Erik Thorstvedt og Gary Lineker var blant de mange som spilte sammen med Edinburgh da han var aktiv. Lineker skriver på Twitter:

– Dyp sorg over å høre at Justin Edinburgh er borte. Han var en utmerket trener og en enestående back som det var en fryd å dele garderobe med og ha som lagkamerat. Mine tanker går til hans familie.

Erik Thorstvedt uttaler seg slik om sin tidligere lagkamerat til TV 2:

– Det er alltid lett å hylle noen etter at de har gått bort, men han var rett og slett en ordentlig grei og hyggelig fyr. Det er ingen overraskelse at han gikk hen og ble en god manager. Vi har møtt hverandre i ny og ne de siste årene, og han var også i Madrid under Champions League-finalen. Dette er helt sykt.

Også Steffen Iversen og Øyvind Leonhardsen spilte sammen med Edinburgh.

En annen som deler sin sorg er den tidligere Manchester United-spilleren, nå TV-eksperten, Gary Neville:

– Mine dypeste kondolanser til hele din familie Justin, og til alle i Leyton Orient. Du er en mester som ledet et lag som spilte i din ånd, skriver Neville på Twitter.

MANAGER-MØTE: Som Gillingham-sjef opplevde Edinburgh å møte sin gamle klubb, med Mauricio Pochettino som manager, i cupkamp høsten 2016. Foto: Neil Hall / X02954

Tottenham har naturlig nok også uttrykt sine kondolanser på sosiale medier. Det samme gjelder Arsenal.

Som spiller vant han FA-cupen i 1991 og ligacupen i 1999, begge for Tottenham.

David Ginola, Paul Stewart og Steve Sedgley er blant de mange tidligere Spurs-stjernene som uttrykte sin sorg lørdag. Ginola sa til BBC at uten Edinburgh hadde han ikke blitt spillernes «Årets spiller» i 1999.

En rekke av Orient-spillerne har mintes Edinburgh. Han har vært manager i klubben siden november 2017. Før det var han i Northampton og Gillingham. Med Gillingham opplevde han å møte Tottenham i cupkamp.

Justin Edinburgh ble brakt til sykehus mandag - etter at han helgen før hadde vært på plass på Champions League-finalen.

