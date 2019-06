CHELSEA-TRIO: Guro Reiten (t.h.) i munter passiar med Maria Thorisdottir (t.v.) og Maren Mjelde på vei til fredagens treningsøkt. Foto: Jostein Magnussen

Reiten liker ikke storbyer - skal bo ved treningsanlegget i London

REIMS (VG) Da blir det Chelsea og London når Guro Reiten (24) er ferdig med Frankrike-VM. Det er bare ett problem, hun kan ikke fordra storbyer.

Landslagsspilleren som kommer fra Sunndalsøra med 4000 innbyggere, valgte å bo på Lillestrøm da hun tok overgang til LSK for 2,5 år siden.

– Alle sa det var kult å bo i Oslo da jeg kom sørover. Jeg har bodd på Lillestrøm. Jeg kan telle på en hånd de gangene jeg har vært i Oslo. Jeg trives ikke så godt i storbyer, innrømmer Guro Reiten.

Nå skal hun jobbe i London som har 8,8 millioner innbyggere.

– Jeg skal ikke bo i London, men utenfor London. Alt er ikke på plass, men jeg tror det blir en leilighet like ved treningsanlegget. Det er viktigst å ha den korteste veien dit, så får vi heller dra litt lenger hvis vi skal gjøre noe annet. Så får vi se om jeg får karret meg inn til London en dag, humrer Reiten.

Hun slipper å tenke på dyr husleie. Den og blant annet strøm dekker klubben - i tillegg til månedslønn.

Valget om å bli lagkamerat med Maren Mjelde og Maria Thorisdottir var egentlig ganske enkelt.

– Det var helheten. Jeg sa at dersom jeg skulle ut, skulle jeg til en bedre klubb enn Lillestrøm. Da er det ikke så mange å velge mellom. Chelsea var interessert, og det virker som en veldig fin klubb å være i. Både Maren og Maria har fortalt mye fint om forholdene. At de to er der gir meg også en ekstra trygghet. Det aller viktigste er at jeg kan bli en bedre fotballspiller. Det tror jeg at jeg kan bli i Chelsea.

– Jeg tror hun har valgt riktig, fastslår Maria Thorisdottir overfor VG.

– Det er en fantastisk klubb med 16 heltidsansatte i administrasjon og støtteapparat. Vi har nesten flere i støtteapparatet enn vi er spillere, sier Chelsea-proffen og ler.

Det kan Reiten like.

- Da får man den beste oppfølgningen som er mulig. Det blir en annen hverdag enn hva jeg er vant til i Lillestrøm. Vi er ikke så mange i LSK, men de som er der er gode som gull.

– Må beholde kontrollen

Apropos gull. Lørdag kveld klokken 21.00 er det VM-premiere for Norge her i Reims. Nigeria er første motstander i gruppespillet. Dette tror Guro Reiten om hva som venter:

- De har en del gode enkeltspillere, men så sliter de litt med strukturen i laget. Spissen (Asisat Oshoala) spiller jo for Barcelona, og er god. Jeg tipper de kommer til å være litt «all over the place». Vi må nok beholde kontrollen og våre avstander, og ikke la oss rive med av deres spill. At det er annerledes å spille mot afrikanske enn europeiske lag er det ingen tvil om, sier Guro Reiten.

Publisert: 08.06.19