MELDTE PÅ INSTAGRAM: Martin Ødegaard var tydelig på Instagram, men har i skrivende stund ikke vært tilgjengelig for å besvare spørsmål om kritikken han retter mot Ada Hegerberg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kommentar

Ødegaard-utspillet: Et snev av feighet

Martin Ødegaard har høstet mye ros etter at han gikk ut mot Ada Hegerberg. Men er det ikke noe småfeigt over at han bare har bedrevet énveiskommunikasjon?

Nå nettopp







Mens det meste av fokuset de siste dagene – berettiget nok – har handlet om timingen for Ada Hegerbergs utdyping av kritikken mot Norges Fotballforbund, har Ødegaards rolle i dramaet i liten grad blitt problematisert.

Han har sagt «A», men har dukket eller blitt skjermet fra spørsmål som kunne danne grunnlaget for «B».

Martin Ødegaard har så til de grader vært tema i forkant av møtet med Romania, men premissene er problematiserbare.

Midtbanespilleren gikk altså ut med et svært tydelig budskap på Instagram, og deretter fikk sterk oppbakking fra landslagssjef Lars Lagerbäck.

les også Hegerberg om VM: – Lagene som takler presset fra mediene vil hevde seg

Men er det egentlig greit at Ødegaard, når han først tyr til det skrittet å angripe Ada Hegerberg offentlig, ikke fulgte opp med å svare på oppfølgingsspørsmål?

Hvis du først velger å kritisere, burde du da også bli tilgjengelig for spørsmål som er kritiske?

Eller skal ung alder og hensynet til at det snart er kamp får spille inn der, men ikke i det øyeblikket han skriver meldingen på Instagram?

les også Ødegaards Hegerberg-melding får kritikk: – Uklokt og lite gjennomtenkt

En faktor her er at landslagets opplegg ikke tilsa noen tilgjengelighet fra ham i det mest betente tidsrommet.

Men ettersom ingenting er ordinært ved de rådende omstendigheter, hadde det vært mulig å åpne for noen spørsmål, for eksempel rundt torsdagens trening, om man hadde villet. Men det ble valgt å ikke gjøre dette.

Følgelig vil Ada-føljetongen trolig forlenges, og bli et sentralt tema også i mixed zone etter Romania-kampen. Det betyr også at konflikten forblir aktuell enda tettere opp mot kvinnelandslagets VM-start.

les også Sjögren om EM-fiaskoen: – Var veldig lærerikt

Journalister som uten NFFs hjelp søkte å få en oppfølgingskommentar fra Ødegaard torsdag, ble avspist med at det hadde han ikke noe behov for.

Men er det hans behov som bør være premissettende i en slik situasjon?

Eller bør det forventes at man står i det dersom hansken først er kastet?

Mye av kritikken rettet mot Ada Hegerbergs timing har jo handlet om at Josimar-intervjuet kommer rett før VM, og at hun derfor burde tenkt seg om et par ganger før hun uttalte seg slik akkurat nå.

les også Verkebyllen mellom Hegerberg og NFF: Timingen er skrekkelig

Bråk hadde det blitt rundt dette uansett, og det er også en dimensjon ved dette at også Ødegaards valg selvsagt bidro til å eskalere konfliktnivået. Burde han ikke svart på spørsmål om dette?

Det er ingen tvil om at miljøet som skal spille VM i Frankrike satte svært stor pris på det de opplevde som viktig støtte fra midtbanespilleren.

les også Ødegaard ut mot Hegerberg: Den unike konflikten

Det fremstår da også som hans motivasjon bak utspillet har vært å backe opp kvinnelandslaget, samt at det var timingen for intervjuet som vekket vreden. Dessuten er det et faktum at heller ikke Ada Hegerberg har ønsket å svare på spørsmål etter at saken sprakk.

Ergo er det mulig å se på Ødegaards inntreden i debatten med ulike briller, men i skrivende stund er det ikke helt uproblematisk at han og forbundet har hatt såpass regi på hans selektive deltagelse.

Om 20-åringen først skal hardt ut på denne måten, hadde han stått seg på å stå med rak rygg raskest mulig og underbygge hva han mener.

Sannsynligvis vil han gjøre akkurat det fredag kveld. Men det er litt feigt at han ikke har gjort det tidligere.

Publisert: 07.06.19 kl. 17:03