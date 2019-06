I FOKUS: Martin Ødegaard - for første gang med en kontroversiell uttalelse. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kommentar

Ødegaard ut mot Hegerberg: Den unike konflikten

Det har vært en rekke konflikter i norsk landslagsfotball gjennom årene. Men denne, der en spiller på herrelandslaget – Martin Ødegaard – så kraftig kritiserer en spiller fra kvinnefotballen – Ada Stolsmo Hegerberg – er unik i norsk sammenheng.

Med min beste vilje kan jeg ikke huske, i hvert fall i min tid som fotballreporter i rikspressen siden 1985, så kraftig skyts på tvers av kjønnene. Kritikk og konflikt i landslag pleier å være, enten:

Mellom spillere på samme lag.

Mellom trener og spiller(e).

Mellom spillere og forbund.

Mellom trener og forbund.

Det spesielle her, fra Ødegaards side, er at han også tar parti, for landslagsspillerne mot Hegerberg.

Ikke alle liker treneren, og svært få liker også alle spillerne. Men det pleier ikke å komme så ofte til overflaten. De får gangene det gjør det, blir det også store saker ut av det.

Det spesielle i saken med Ada Stolsmo Hegerbergs utspill og Martin Ødegaards skarpe svar, er at den kommer på sosiale medier, altså rett ut til en mengde mennesker.

Det gjør det til en konflikt som kommer mye tettere på folk enn i «gamle dager», der du måtte lese avisen dagen etter for å se hvordan et menneske hadde svart på kritikken fra et annet menneske.

FÅR KRITIKK: Ada Stolsmo Hegerberg. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Den største konflikten i min tid, oppsto i Drammen høsten 2001. Jeg sto bare tre meter fra bussen der John Carew slo ned John Arne Riise, etter at sistnevnte hadde spyttet på skoene til Carew under avslutningen av treningen på Marienlyst - og irritert den store mannen kraftig. Carew var ute av balanse. Han sprakk. Slagene skulle aldri kommet, men de kom. Konflikten, skandalen var et faktum.

Carew fikk beskjed om å forlate resten av troppen, og svarte med å si nei til landslaget på ubestemt tid. Og NFF ila Carew en karantene. Men det stoppet ikke der. Gutta hadde skværet opp samme kveld som det skjedde, men da Norge skiftet landslagssjef fra Nils Johan Semb til Åge Hareide, så tok Hareide saken i egne hender, sammen med fotballpresident Per Ravn Omdal, over hodet på toppfotballsjef Tore Krogstad, og reiste til Roma for å få Carew på laget igjen.

Det var viktigere for Hareide enn at NFF holdt på prinsippet om at Carew var utestengt for en tid.

Hareide og Omdal lyktes, fikk overtalt Carew, mens toppfotballsjef Krogstad gikk av - og tidligere landslagssjef Semb følte seg overkjørt.

Men igjen - dette var en konflikt i og rundt det samme laget, ikke to forskjellige lag som det nå dreier seg om med Hegerberg og Ødegaard.

Tidligere landslagssjef Egil Olsen hadde mange feider, mest med media. Drillo har boikottet, eller truet med boikott av pressefolk, flere ganger. Rett før fotball-VM i USA ble det konflikt, da VG hadde en overskrift Drillo mislikte sterkt. Senere var han i konflikt med sitt eget forbund flere ganger, mest kjent er kanskje måten han fikk sparken på i 2013, en situasjon som skapte særdeles ondt blod mellom partene. Drillo følte seg lurt til å gå av. Og da blir han vond å ha med å gjøre. Materialforvalter Guttorm Dilling tok forbundet til retten.

Det har vært en drøss med konflikter. Åge Hareides «enten er dere med oss, eller dere er med italienerne», til pressen før Italia-Norge i 2004 skapte masse støy. Men igjen, det var i eller rundt ET lag, det var ikke på tvers av lag eller kjønn.

Spillere har sluttet på landslaget, på grunn av spillestil og å ikke kunne være seg selv, som Erik Mykland gjorde etter VM 1998. Samme mann skapte konflikter ved å være seg selv, på godt og vondt.

Og kvinnesiden har slett ikke vært fri for konflikter. Daværende landslagssjef Bjarne Berntsen avskiltet nåværende direktør for elitefotball i NFF, Lise Klaveness, på en flyplass i 2007. Det ble et lite helvete.

I 2008 valgte fem Røa-spillere, Marie Knutsen, Siri Nordby, Guro Knutsen, Marit Fiane Christensen og Lene Mykjåland å gi seg på landslaget.

«Vi ønsker ledere som får ut det beste i hver enkelt av oss spillere og naturlig nok da også det beste i laget. Dessverre sitter ikke vi igjen med den oppfatningen etter å ha vært en del av landslaget. Vi opplever at det er vanskelig å være seg selv på samling, og selv om det snakkes om takhøyde, oppleves den ikke som reell for oss,» skrev de fem i en pressemelding.

BAKGRUNN: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

Bjarne Berntsen var landslagssjef den gangen også.

Konflikten var mellom kvinner og menn - men på samme lag. Det er ikke helt uvanlig.

Men nå er konfliktnivået høynet - til kvinner mot menn - på forskjellige lag.

Det er noe nytt.

Publisert: 06.06.19 kl. 09:04