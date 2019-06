VG erfarer: Jönsson ny Stabæk-trener

BEKKESTUA (VG) Jan Jönsson (59) har blitt enig med Stabæk om å ta over jobben som hovedtrener, opplyser kilder til VG.

Oppdatert nå nettopp







Svensken returnerer dermed til klubben han tok seriegull med i 2008. Jönsson ankom Norge mandag. Tirsdag er 59-åringen på plass på treningsfeltet på Bekkestua.

Presentasjonen av ny trener kan du følge på VGTV fra 10.20.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Jan Jönsson var Stabæk-trener fra 2005 og ut sesongen 2010. For under en uke siden ble det kjent at Henning Berg er ferdig i klubben fra Bærum, fordi han tar over kypriotiske Omonia Nicosia.

– Det er ikke heldig, når det skjer midt i sesongen, det sier seg selv. Sånne ting lar seg ikke styre noen ganger, og jeg har sagt nei til større klubber tidligere i min tid i Stabæk, sa Berg til VG på spørsmål om timingen på avgjørelsen.

VG møtte Jönsson på Scandic Fornebu mandag kveld hvor han bekreftet forhandlinger med Stabæk.

– Forholdet til Stabæk har vært bra fra første dag til i dag. Det er litt spesielt. En spesiell klubb, et spesielt folk og det er noe spesielt med Bekkestua. Det er noe som bare vokser seg sterkere når du får litt distanse til det, og er på andre steder, sa han da.

Jönssons datter Zara Jönsson signerte tidligere denne våren for Stabæks damelag.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 11.06.19 kl. 09:50 Oppdatert: 11.06.19 kl. 10:03