SIST GANG: Aktor Ingrid Thorn Nordheim la ned påstand om fire års fengsel for den da voldtektstiltalte Molde-spilleren i Romsdal tingrett i august. Foto: Ådne Husby Sandnes

Tidligere Molde-spiller etterlyst internasjonalt

Det regnes som «lite trolig» at fotballspilleren som er frikjent for voldtekt møter i ankesaken i Romsdal tingrett onsdag. Det bekrefter statsadvokaten i Møre overfor Nettavisen.

– Vi har gjort alt vi kan, og brukt alle kanaler for å nå ham. Vi har fått bekreftet både av hans forsvarer og agent at han kjenner til berammingen for ankeforhandlingene, men det er lite trolig at han møter. Årsaken er at han er misfornøyd med bytte av forsvarer. Han er internasjonalt etterlyst, sier Ingvild Thorn Nordheim.

Den internasjonale etterlysningen betyr at den tidligere Molde-spilleren kan pågripes i land hvor Norge har utleveringsavtaler eller andre internasjonale avtaler.

Spillerens forsvarer Jørgen Løvdal sier til Nettavisen at hans klient ikke er såkalt lovlig stevnet til ankesaken. Det gjør at dersom han skulle møte i retten onsdag, må han signere et dokument for å bli ansett som «lovlig stevnet».

Det er ikke straffbart å ikke møte til egen rettssak når det ikke foreligger en lovlig stevning.

Den tidligere Molde-spilleren har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Løvdal har tatt over som forsvarer for spilleren etter Mette Yvonne Larsen. Årsaken er at den fornærmede kvinnen ønsket en tidligere beramming av ankesaken. At den ble fremskyndet til juni passet ikke for Larsen, og dermed tok kollega Løvdal over saken. Han svarer følgende på etterlysningen og hvorvidt hans klient kommer til å møte.

– Jeg tar etterlysningen av en strafferettslig frifunnet mann til etterretning, og setter det i sammenheng med behovet for å få ham lovlig stevnet. Det er grunn til å tro at han ikke møter, skriver han i en SMS til Nettavisen.

Advokat John Christian Elden bistår den fornærmede kvinnen i saken.

– Usikkerheten er en lidelse for min klient. Voldtekten har påført henne store dokumenterte skader, og hun blir satt tilbake i behandlingen ved slike utsettelser, sier han til Nettavisen.

Publisert: 11.06.19 kl. 19:43