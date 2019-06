TRIVES I NY BY: Matthías Vilhjalmsson har vært gjennom et par intervjurunder før møtet med gamleklubben Rosenborg. Her har han akkurat posert for Dagsavisen etter trening på Intility Arena. Foto: Øyvind Herrebrøden

Jaktet Vilhjalmsson i tre overgangsvinduer – fikk ham for en million

VALLE (VG) Mest sannsynlig blir han møtt med applaus på Lerkendal. Selv vet ikke Matthías Vilhjálmsson (32) helt hvordan hans reaksjon blir om han stilner de samme hjemmesupporterne.

Nå nettopp







– Det blir spontant. Vi får se, smiler Vilhjálmsson på spørsmål om hva som skjer dersom en «Mattigoal» eller to inntreffer i hans retur til Lerkendal som Vålerenga-spiller i det TVNorge-sendte oppgjøret søndag kveld.

Historien om islendingen og Rosenborg litt spesiell. Ikke var han lokal, ikke var han fast på laget, han var antagelig aldri den beste fotballspilleren i Rosenborg-troppen på sine tre og et halvt år der, han hadde et langt skadeavbrekk og var knapt på banen det siste halvåret han var tilbake igjen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Matthías Vilhjálmsson var han som nesten like ofte kom inn fra benken som han fikk starte (31 innhopp og 35 starter på 66 seriekamper), men var blant de mest populære i RBK-land fra sommeren 2015 og ut 2018.

– Litt vanskelig for meg å svare på. Jeg hadde unikt forhold med supporterne, og selv om jeg ikke leser alt på sosiale medier, var de jeg møtte og snakket med, utrolig hyggelige. De sa at de likte mine verdier, at jeg var en som ikke sutret. Uansett om jeg spilte bra og ble vraket neste kamp, så da tok jeg det internt istedenfor å ta det i media. Jeg tror dem satte pris på det. Også spilte jeg i masse posisjoner, sier Rosenborgs tidligere spissvingindreløper og midtstoppervikar til VG.

Trolig blir han fremste spiss i Ronny Deilas 4-2-3-1 på Lerkendal. Deila er klar på at islendingen er best i den posisjonen, men har brukt ham også i den offensive midtbanerollen for å få utbytte av fysikken og presspillet hans, spesielt på bortebane. Men Fitim Azemis suspensjon (rødt kort mot Lillestrøm) tyder på at Vilhjálmsson blir liggende lengst fremme i Lerkendal-comebacket.

les også Skadeplagede Vålerenga-stoppere i tidsnød før Rosenborg-kampen

For øvrig en rolle han aldri hadde da han slo gjennom på Island. Men han reiste til Norge nettopp for å bli spiss, fordi han trodde ferdighetene hans passet bra som «targetman». Han fikk rett. Både i Start og Rosenborg leverte han i angrep, og eks-trener Kåre Ingebrigtsen fikk noe å svare for nesten ukentlig da Vilhjálmssons prestasjoner stadig utfordret stjernekjøpet Nicklas Bendtner i innledningen av danskens første sesong i Rosenborg.

Ronny Deila innrømmer dessuten at Vålerenga egentlig prøvde seg på Vilhjálmsson i godt over ett år – gjennom tre overgangsvinduer – før de endelig fikk napp i januar.

Ifølge VGs kilder betalte Oslo-klubben rundt en million kroner for islendingen, slett ingen dyr løsning for en spiller av det eliteseriekaliberet, selv om alderen (32), en nylig langtidsskade og kun ett år igjen av Rosenborg-avtalen er typiske faktorer som trekker prisen ned.

– Han kjente nok følelsen av at vi virkelig ville ha ham. Det overgangsvinduet vi gjorde nå, var knallbra med tanke på hva vi brukte av penger. Mye mindre enn det vi har gjort tidligere og fikk masse gode spillere, mener Deila – som før sesongen ønsket blant annet fysikk, ledertyper og dødballspillere som tilvekster i troppen.

Han fikk alt med Vilhjálmsson. Islendingen var kald som vinden i hjemlandet den siste høsten i Trondheim da han returnerte til fotballspill etter et snaut år ute med kneskade. Vikartrener Rini Coolen brukte ham knapt.

– Den perioden var utrolig tøff. Det sier seg selv. Jeg var ute så lenge og det tok lang tid for meg å blir klar for spille på et så godt lag. Etterhvert mente jeg at jeg burde vært i troppen, iallfall, beskriver 32-åringen, som blant annet kjempet mot Bendtner og Alexander Søderlund om favorittplassen i angrep.

les også Var øverst på Deilas ønskeliste

– Hvordan var prosessen rundt overgangen? Var det du som kom og ba om å bli solgt, eller var det Rosenborg som ga beskjed om at de ikke hadde bruk for deg?

– Jeg har ikke så mye lyst til å gå inn på det. Jeg er bare takknemlig for at Vålerenga viste så stor interesse.

– Hadde høsten med Coolen noe å si for at du forsvant?

– Vet ikke. Det var kanskje bare det beste for meg, for alle parter, å prøve noe nytt. Det er vanskelig å si. Jeg er kjempefornøyd med mitt valg i dag. De har troen på meg, sier Vilhjalmsson om sin nye klubb, der han klemte til med to scoringer i seriepremieren mot Mjøndalen:

Før tilbakekomsten til Trondheim, der han totalt fikk 109 kamper og scoret 28 mål (noen av den svært viktige sorten) og var med på å vinne syv av åtte mulige titler i serie og cup, mener han Rosenborg alltid vil være favoritter på hjemmebane.

– Det blir spesielt. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har mange gode venner der og egentlig bare gode minner. Men det hadde vært gøy å spille bra mot dem, melder Vilhjálmsson.

Ronny Deila bruker «mennesket» som forklaring for at islendingens oppnådde så spesiell status blant trønderne.

– Han er bånnprofesjonell, setter laget foran seg selv, bryr seg om folk og er alltid på «tilbudssiden». De så det harde arbeidet, ærligheten hans og det å ta vare på fellesskapet, sier Ronny Deila.

Publisert: 16.06.19 kl. 13:08