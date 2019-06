SUKSESSDUO: Åge Hareide og Christian Eriksen har hatt et godt samarbeid på det danske landslaget. Foto: Mike Hewitt / Getty Images Europe

Hareide ikke redd for at Christian Eriksen blir distrahert av Real Madrid-drømmen

Landslagssjef Åge Hareide ga Christian Eriksen (27) noen ekstra fridager denne uken - men er overbevist om at overgangsspekulasjonene ikke kommer til å påvirke hans spill mot Irland fredag.

Nå nettopp







Her er fredagens oddstips

Det synes trolig at Christian Eriksen i løpet av ikke så mange uker kommer til å skifte klubb. I et intervju med Ekstra Bladet uttrykte han at han ønsker å prøve noe «nytt», og deretter fastslo hans agent Martin Schoots til Sky Sports «dette er ingen overraskelse for Tottenham».

Eriksen utelukker likevel ikke helt Tottenham-spill, men innrømmer at Real Madrid ville være et skritt opp (til tross for at det var Tottenham og ikke Real Madrid som nådde Champions League-finalen). Det sies at Paris Saint-Germain og Juventus også følger nøye med på hva som skjer med dansken. Prislappen på Eriksen er oppunder én milliard kroner.

les også Hareides menn med vill opphenting: – Er nok derfor jeg fortsatt elsker fotball

Åge Hareide snakker alltid varmt om Christian Eriksens holdning også på landslaget. At han er den første ut av garderoben når han er på landslagssamling, at han ikke blir mentalt sliten av å spille hele tiden, at han er et sosial midtpunkt når han er på samling.

Han tror heller ikke Spurs-stjernen vil bli distrahert av fremtidsplanene når Danmark nå skal møte Irland og Georgia i to EM-kvalifiseringskamper.

– Jeg snakker ikke med spillerne om deres klubbsituasjon. Vi har et godt forhold, og det ville være feil om jeg prøvde å snakke med dem om det.

– Christian elsker å spille fotball, og jeg tenker at han har fokus på det. Han elsker også å spille for Danmark, og det er det viktigste for meg, sa Hareide på torsdagens danske pressekonferanse.

TILLIT: Christian Eriksen og Åge Hareide fotografert i VM i Russland i 2018. Foto: Bjørn S. Delebekk

les også Hareide om United-supporternes dilemma: – Pest eller kolera

Typisk nok er det også at Christian Eriksen går ærlig og oppriktig ut med sitt ønske. Han sier også at han ikke noen problemer om det skulle bli fortsatt Spurs-spill.

– Christian har vært ærlig om sine drømmer. Det kan man bare verdsette, særlig fra en så uselvisk spiller, sier agenten Schoots til Sky Sports.

Dansken kom til Tottenham fra Ajax sommeren 2013 og har ett år igjen av kontrakten. På 277 kamper i alle turneringer har han 66 mål og 80 målgivende.

les også Hareide har pekt ut sin etterfølger

VG-tips fra Rolf Brown:

* Denne kampen er fra EM-kvalifiseringsgruppe D.

* Danmark lå under 0-3 etter 76 minutters spill borte mot Sveits i mars. Men fikk på mirakuløst vis hentet opp til 3-3 - der den siste scoringen kom tre minutter på overtid.

* Irland har på sin side vunnet begge sine åpningskamper 1-0 - over henholdsvis Georgia og Gibraltar. Så dette er på et vis den første virkelig testen for Mick McCarthy som er tilbake som irsk landslagssjef.

* Dette er det femte møtet mellom lagene på 18 måneder. I november 2018 vant danskene 5-1 i Dublin. Men de tre øvrige kampene har endt målløse.

* Deler av Irlands tropp spiller i engelsk Championship, som avsluttet sesongen 5. mai. De kan derfor mangle kamptrening. Sisto (a) og Cornelius (a) er uaktuelle for vertene. Long (a) for gjestene.

* Hjemmeseier: 1,50.

Du må spille før kl. 20.40. Kampen ser du på TV 2 Sport1.

Publisert: 07.06.19 kl. 12:19

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.