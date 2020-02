IMPONERT: Rio Ferdinand legger ikke skjul på at han beundrer det Liverpool gjør om dagen. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

United-legende om Liverpool: – Skremmende

Tidligere Manchester United-spiller Rio Ferdinand frykter Liverpool kommer til å dominere engelsk fotball i flere år fremover.

Forrige sesong tok Liverpool 97 poeng, tapte kun én seriekamp, men ble nummer to. Denne sesongen er de ubeseiret på de første 25 kampene, og har kun avgitt poeng i én kamp.

– Antall poeng de har tatt de siste to sesongene er fenomenalt. Man er nødt til å beundre og respektere det de har gjort, sier Ferdinand i forbindelse med BT Sports lansering av det nye 4–3–3-samarbeidet med de britiske fotballforbundene, skriver Mirror.

Med 22 poeng ned til tabelltoer Manchester City med 13 kamper igjen å spille, trenger Liverpool å ta 18 poeng for å sikre klubbens første seriemesterskap siden 1990.

– Man er ikke heldige om man vinner ligaen, det vet jeg av erfaring. Du må være god nok for å vinne ligaen, og Liverpool er mer enn gode nok, sier midtstopperen som vant Premier League seks ganger med Manchester United.

Han tror ikke Liverpools dominans denne sesongen er tilfeldig, og blir ikke overrasket om de blir å se i toppen av engelsk fotball i årene som kommer.

– Det som er skremmende er at Liverpool er ikke bare er gode nå, de kommer til å være det lenge. De ser ut som et lag som er bygget for fremtiden.

TITTEL: Rio Ferdinand tror ikke det er siste gang man ser Liverpool og Jürgen Klopp løfter et trofé. Her fra Champions League-seieren i Madrid i fjor. Foto: Armando Franca / AP / NTB scanpix

Videre mener han klubber og klubbeiere kan lære av å se på det Jürgen Klopp og Liverpool-eier John Henry har gjort.

– De har investert i en manager og investert i managerens ideer. Han har fått lov til å påvirke klubben over tid. Han hadde ikke suksess i starten, men du ser det begynner å bære frukter nå. Han ble gitt tid, og nå begynner trofeene å komme.

