Aubameyang senket Everton i femmålsdrama

(Arsenal - Everton 3–2) Arsenal tok sin tredje strake seier da de snudde kampen mot Everton. Mye takket være Pierre-Emerick Aubameyang.

Det tok knappe minuttet før Everton sjokkerte Arsenal på Emirates Stadium. Dominic Calvert-Lewin kastet seg akrobatisk rundt i Arsenals 16-meter etter et frispark, og brassesparket inn ledelsen.

Men Arsenal slo tilbake etter 26 minutter. Arsenals 20 år gamle spiss Edward Nketiah kom flyvende inn på et innlegg og prikket inn utligningen.

Seks minutter senere var kampen snudd. Pierre-Emerick Aubameyang kom alene med Jordan Pickford og satte enkelt inn sitt første for dagen.

På overtid i første omgang var Richarlison uredd inne i feltet og kastet seg inn i duellen etter et hjørnespark. Brasilianeren fikk så vidt en tå på ballen, og lagene gikk til pause med 2–2.

Etter hvilen stupte Arsenal i angrep. 25 sekunder av andre omgang tok det før hjemmelaget igjen var i ledelsen. Aubameyang stanget inn 3–2. Angriperen har 17 mål i Premier League så langt denne sesongen, og er toppscorer sammen med Jamie Vardy.

Det er Arsenals tredje strake seier i alle turneringer, og de tar med seg tre viktige poeng for å ikke bli hektet helt av i kampen om å bli topp fire.

Et skår i gleden for Arsenal er at Sead Kolasinac ble skadet, og måtte byttes ut etter 17 minutter.

Kolasinac fikk albuen til Sidibe i ansiktet i en duell og landet forkjært på armen. Han blødde fra munnen og la til slutt armen i en fatle ved hjelp av drakten. 18 år gamle Bukayo Saka ble byttet inn og hadde målgivende på 1–1-scoringen.

Det har vært en målrik dag i Premier League. Manchester United vant 3–0 mot Watford. Det samme gjorde Wolverhampton mot Norwich City.

