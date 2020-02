Rekordjagende Liverpool snudde til seier etter megatabbe og Mané-mål

(Liverpool – West Ham 3–2) Liverpool mot West Ham bød på det meste: Fem scoringer, en keepertabbe, et kampbilde som en jojo – og helt til slutt en typisk Liverpool-avslutning med et sent seiersmål.

Oppdatert nå nettopp

Den suverene ligalederen så ut til å gå på et sjeldent poengtap i Premier League mandag kveld, men den røde maskinen tryllet frem både ekstra krefter og nok en målgivende fra Trent-Alexander Arnold i sluttminuttene. Mottaker Sadio Mané trillet seiersmålet i tomt nett ti minutter før slutt.

– Champions League-finalen (mot Tottenham) lærte oss hva vi er i stand til. Jeg sa etter den at det var den dårligste finalen jeg har vært med på, men vi vant. Vi lærte i den sesongen å gjøre de rette tingene gang etter gang, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports etter å ha halt i land enda en trepoenger.

3–2 i en fartsfylt match mot West Ham betyr et forsprang på 22 poeng til annenplassen og at Liverpool styrer videre mot et ligagull som synes sikkert.

VG Live: Vi fulgte kampen her!

Bare for å ta et par historiske sammenligninger: Manchester Uniteds berømte trippelmestere fra 1999 avsluttet sesongen på 79 poeng etter 38 kamper. Den samme summen har denne Liverpool-utgaven alllerede nå – etter 27 kamper. Mens Arsenals såkalte «Invincibles» fra 2003/04, den eneste Premier League-vinneren uten tap på en hel sesong, vant 26 kamper den sesongen. Det er like mange seirer som Liverpool har allerede nå – uten at februar måned en gang er over.

Og en tredje stormakt i Premier League-historien, Pep Guardiolas Manchester City-versjon med poengrekorden på 100 fra 2017/18, vant 18 ligakamper på rad. Det har Liverpool også gjort med mandagens 3–2-seier, og ingen blir overrasket om rekken utvides til 19 etter Watford-kampen til helgen.

– Jeg hadde aldri trodd at den (Citys rekord) skulle bli slått eller tangert. Vi greide det, og jeg kan ikke skjønne hvordan det skjedde, for å være ærlig, påstår sjefen for Englands beste fotballag.

IKKE TIL Å TRO: Mohammed Salah signaliserer sin 2–2-scoring, mens ansiktsuttrykket til West Ham-kaptein Mark Noble (til venstre) oppsummerer hvordan det var å se keeperspilllet til Lukasz Fabianski i denne situasjonen. Foto: PETER POWELL / EPA

Veien til den 18. strake seieren hadde riktignok et par fartshumper underveis. Det meste var som det pleide da backgeniet Trent Alexander-Arnold svingte inn kveldens første målgivende (sesongens 11.) etter et hardt og følsomt innlegg på førstetouchen. Foran mål satte Gini Wijnaldum hodet på Alexander-Arnolds signaturkule og forvandlet den til 1–0 etter et angrep der uslitelig Liverpool aldri tillot West Ham å få puste.

Likevel maktet de å svare umiddelbart. Etter et hjørnespark styrte forsvarer Issa Diop inn utligningen fra første stolpe og påførte samtidig Liverpool-baklengs etter corner for annen kamp på rad, akkurat som mot spanske Atlético i Champions League-matchen i midtuken.

– De scorer etter sin tredje strake corner. Vi åpnet døren for dem og mistet tålmodigheten etter utligningen, beskriver Liverpool-manager Jürgen Klopp til TV 2.

Kollega David Moyes prøvde seg for 16. gang som bortemanager på Anfield og er fortsatt uten triumf på arenaen. Men skotten rakk kanskje å kjenne på følelsen på at det kunne gå i løpet av 2. omgang. Iallfall feide innbytter Pablo Fornals inn 2–1-scoringen etter 54 minutter, og Moyes og West Ham kapret en sensasjonell ledelse. Liverpool fremsto heller ikke som den beste utgaven av seg selv, noe Klopp innrømmet etterpå.

– Det så ut som en bananskall, innrømmer tyskeren.

«Hjelpen» kom fra West Ham-keeper Lukasz Fabianski (34). Polakken hadde hatt en god kveld på Anfield frem til Mohammed Salah skjøt rett på ham etter 68 minutter. Med slappe hender og brede ben klarte 34-åringen på merkelig vis å la ballen passere seg, og da den trillet over streken til 2–2 kunne Liverpool jakte seiersmålet.

Det kom med ti minutter igjen å spille. Midtstopper Joe Gomez vant ballen utenfor 16-meteren og forsøkte seg med et skudd. Det var mislykket, men ballen falt ned til Trent Alexander Arnold, som vippet ballen foran mål. Der dukket Mané opp og skjøv 3–2 over streken.

– DU kan ikke vinner 18 kamper på rad og være briljant i hver eneste gang. Vi har sagt det noen ganger. Så langt, alt godt, sier Klopp.

Publisert: 24.02.20 kl. 22:54 Oppdatert: 24.02.20 kl. 23:49

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 27 26 1 0 64 – 17 47 79 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 27 15 5 7 54 – 27 27 50 4 Chelsea 27 13 5 9 45 – 37 8 44 5 Manchester United 27 11 8 8 41 – 29 12 41 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser