Liverpool snudde til seier etter megatabbe og Mané-mål

(Liverpool – West Ham 3–2) Liverpool mot West Ham hadde det meste – inkludert en typisk Liverpool-avslutning med et sent seiersmål.

Den suverene ligalederen så ut til å gå på et sjeldent poengtap i Premier League mandag kveld, men den røde seiersmaskinen tryllet frem både ekstra krefter og nok en målgivende fra Trent-Alexander Arnold i sluttminuttene. Mottaker Sadio Mané trillet seiersmålet i nettet ti minutter før slutt.

Dermed styrer Liverpool videre mot et ligagull som synes sikkert. Bare for å ta et par historiske sammenligninger: Manchester Uniteds berømte trippelmestere fra 1999 avsluttet sesongen på 79 poeng etter 38 kamper. Den samme summen har denne Liverpool-utgaven alllerede nå – etter 27 kamper. Mens Arsenals såkalte «Invincibles» fra 2003/04, den eneste Premier League-vinneren uten tap på en hel sesong, vant 26 kamper den sesongen. Det er like mange seirer som Liverpool har allerede nå – uten at februar måned en gang er ferdig.

Og en tredje stormakt i Premier League-historien, Pep Guardiolas Manchester City-versjon med poengrekorden på 100 fra 2017/18, vant 18 ligakamper på rad. Det har Liverpool også gjort med 3–2-seieren over West Ham mandag kveld, og ingen blir overrasket om rekken utvides til 19 etter Watford-kampen til helgen.

Men veien til den 18. strake seieren hadde et par fartshumper underveis. Riktignok var det meste som det pleide da backgeniet Trent Alexander-Arnold svingte inn kveldens første målgivende etter et hardt og følsomt innlegg på førstetouchen. Etter et angrep der Liverpool aldri tillot West Ham å puste, så fort gjestene fikk en fot på ballen for å få den unna, vant hjemmelaget den tilbake, satte Gini Wijnaldum frem hodet på Alexander-Arnolds signaturkule og forvandlet den til 1–0.

Men West Ham svarte nesten umiddelbart. Etter hjørnespark styrte forsvarer Issa Diop inn utligningen fra første stolpe, uten at keeperspillet til vanligvis solide Alisson imponerte da Liverpool røk på en baklengs etter corner for annen kamp på rad, akkurat som mot Atlético i midtuken.

