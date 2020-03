GODE LAGKAMEATER: Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Ole Kristian Selnæs etter EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Malta på Ullevaal stadion Foto: Stian Lysberg Solum

Ødegaard om Haaland: – Sinnssykt

Martin Ødegaard (21) forteller i et større intervju med avisen El Diario Vasco at han går for en ny sesong i Real Sociedad - akkurat som planlagt.

Sindre Øgar

NTB

Nå nettopp

– Jeg er lykkelig her. Planen er å spille to år i Real Sociedad, og det har ikke endret seg, sier 21-åringen, som dermed ikke har hastverk med å komme seg hjem til Real Madrid.

Den norske playmakeren uttaler seg også om sin norske landslagskompis Erling Braut Haaland, som har spilt seg inn på alles lepper i Fotball-Europa.

PS. Onsdag 4. mars ser du Ødegaard og Real Sociedad på VG+ i semifinalen i den spanske cupen mot Mirandés.

– Det er sinnssykt det han gjør. Jeg kjenner ham fordi jeg har spilt med ham på U-21- og på A-landslaget. Han er en maskin, sier han i «plussintervjuet» med San Sebastián-avisen El Diario Vasco, ifølge NTB.

26. mars spiller de to norske fotballprofilene for EM-plass når Serbia kommer til Ullevaal. I intervjuet blir Ødegaard spurt om den viktigste kampen hittil i karrieren.

– Kvalifiseringen med Norge for å delta i EM 2016. Jeg var 16 år gammel, og vi tapte mot Ungarn, forteller Ødegaard om det som ble et mørkt kapittel i norsk fotballhistorie, med 1–2-tap i Budapest.

Sett denne fra Ødegaard?

Onsdag kan Real Sociedad spille seg til sin første cupfinale siden 1988. Ødegaard & co. har 2–1 å gå på fra hjemmekampen mot Mirandes. Forrige Real Sociedad-tittel kom året før, i cupfinalen mot Atlético Madrid i 1987.

– Hver dag passerer jeg bildet i Zubieta (treningsfeltet) av tittelen som ble vunnet i Zaragoza. Jeg fant raskt ut betydningen av det bildet og nå ser jeg på det med misunnelse

Publisert: 02.03.20 kl. 09:13

Les også

Fra andre aviser