Sørloth avgjorde toppkampen - måtte forklare seg til presidenten for å spille

(Trabzonspor - Sivasspor 2–0) Med familien på tribunen scoret Alexander Sørloth (24) i toppkampen da Trabzonspor inntok tabelltoppen i den tyrkiske superligaen. Men han skulle egentlig ikke spille kampen.

24-åringen var opprinnelig suspendert til toppkampen på grunn av det røde kortet han fikk tidligere i februar, da det kokte over for ham etter å ha blitt provosert av en motspiller.

Gøran Sørloth forteller til VG at sønnen reiste til Istanbul for å forklare seg til presidenten i forbundet, og da fikk straffen redusert.

– Når han fikk forklart seg, og de tittet gjennom bildene var det ingen tvil om at det gikk til fordel Alexander, forteller han.

Avgjørende i toppkampen

24-åringen scoret det første målet, og var siste Trabzonspor-spiller på ballen på 2–0-målet, som ble satt inn av en uheldig Sivasspor-spiller i søndagens kamp.

– Det er fantastisk, han er virkelig blitt viktig for dette laget, forteller tidligere landslagsspiss, og far Gøran Sørloth.

Far Sørloth og syv andre medlemmer av storfamilien Sørloth var på plass på tribunen under toppkampen søndag.

– Stemningen her er helt utrolig, det er vanskelig å beskrive med ord, den må bare oppleves, forklarer Gøran, som forteller at prestasjonen feires med middag med hele familien.

På vei mot seriegull

Seieren betyr at Trabzonspor passerer Sivasspor og Istanbul Basaksehir, og nå topper ligaen.

Da VG snakket med Sørloth i januar, uttalte han at å vinne serien, er det store målet med klubblaget denne sesongen. Nå har de satt seg i en best mulig posisjon foran vårsesongen hvor alt avgjøres. I tillegg til Sørloth har klubben også tidligere Bodø/Glimt-spiller Badou Ndiaye, samt den tidligere Premier League-duoen John Obi Mikel og Daniel Sturridge. Sturridge satt samtlige 90 minutter på benken mot Sivasspor.

Toppscorer

Med 1–0-scoringen er Sørloth også igjen alene på toppscorertronen. Han står nå med 17 mål, ett mer enn den tidligere Newcastle-spissen Papiss Cissé, som nå spiller for Alanyaspor.

– Han er virkelig blitt viktig for dette laget, og mye handler om at han trives veldig godt, forklarer far Sørloth.

Sørloth er på lån i sin tyrkiske klubb i to sesonger fra Crystal Palace, hvor han ikke lyktes. I januar uttalte Crystal Palace-manager Roy Hodgson seg til VG om Sørloths situasjon.

