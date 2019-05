Aston Villa rykket opp til Premier League: – Burde vært topp fire i England

(Aston Villa - Derby County 2–1) Etter tre sesonger i Championship sørget Aston Villa mandag for retur til det gjeveste selskap. Med akillesskade Ørjan Håskjold Nyland ute av troppen var det en annen nordmann som stjal TV-kameraenes oppmerksomhet på Wembley.

Oppdatert nå nettopp







For da Ahmed El Ghazi sendte den lilla fra Birmingham til himmels like før pause, kunne prins William og John Carew omfavne hverandre i glede på VIP-tribunen på Wembley.

– Det har virkelig vært en stor ære å få bli kjent med ham og få kalle ham for kompis, det er jeg stolt over, sa Carew til Dagbladet tidligere i år.

Og de to fikk mer å juble for. Roos-problemer kostet Derby County dyrt da den nederlandske målvakten, Kelle Roos, fomlet i duell med John McGinn, som økte til 2–0 for Aston Villa.

les også Gamle storheter på vei mot Premier League

Derby skapte spenning da Jack Marriott reduserte, men mens en nervøs Prins William ble avbildet med hendene i ansiktet, turte tidligere Aston Villa-spiller Ronny Johnsen først å puste lettet ut da det gjenstod få sekunder av kampen.

– Dette går veien nå. Stor klubb som hører hjemme i Premier League. Burde vært topp fire i England. Største klubben i Englands nest største by, skrev Ronny Johnsen i en SMS til VG.

Den tanken deler Øyvind Leonhardsen, som også har en fortid i Villa.

– Det er selvfølgelig kjempegøy at Aston Villa kommer seg tilbake der de hører hjemme. Det er eneste laget fra Birmingham og riktig for distriktet. Det er en stor klubb med tradisjoner, så det er bra for Premier League, sier «Leo» til VG.

Aston Villa-supporter prins William feirer sammen kameraten med tidligere Villa-spiller John Carew på Wembley mandag ettermiddag:

Dermed skal The Villans nok en gang spille i det gjeveste selskap, drøyt tre år etter at de rykket ned fra Premier League i 2016.

Fra før er Norwich City og Sheffield United klare for Premier League etter direkte opprykk. Cardiff, Fulham og Huddersfield rykket ned fra Englands øverste nivå denne sesongen.

les også Kornelius går i fotsporene til Gareth Bale – VG på innsiden av talentfabrikken

Opprykket betyr ekstremt mye for Aston Villa. TalkSPORT har regnet seg frem til at klubben er garantert overkant av 1,8 milliarder kroner de neste tre sesongene som følge av opprykket.

– Jeg har ikke ord. Dette var en så tøff kamp. Det betyr alt å rykke opp, for vi vet hvor denne klubben hører hjemme. Jeg har blitt værende her, og nå er vi tilbake. Jeg har ledet guttedrømmen min til Premier League, sa kaptein Jack Grealish til Sky Sports etter kampen.

Husker du da dette skjedde tidligere denne sesongen?

Villa-triumfen betyr også at en ny nordmann er klar for Premier League. Aston Villa-keeper Ørjan Håskjold Nyland har ikke spilt fotball i 2019 etter at han røk akillesen like før nyttår.

Nordmannen er naturligvis heller ikke med i landslagstroppen som ble tatt ut mandag. Kontrakten med Aston Villa strekker seg imidlertid til 2021.

For Derby-manager Frank Lampard og co blir det minst ett år til i engelske Championship. Han tapte nemlig duellen med sin tidligere lagkamerat, John Terry.

GAMLE KJENTE: Aston Villas assistenttrener John Terry skuler bort på tidligere Chelsea-lagkamerat Frank Lampard, som er manager for Derby County. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Publisert: 27.05.19 kl. 17:53 Oppdatert: 27.05.19 kl. 18:35