SUPER-SUB: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) kom inn fra benken og scoret i jubileumskampen 20 år etter vinnermålet i Champions League-finalen. Her ved siden av Steve McClaren (f.v.) og Sir Alex Ferguson. Foran ham sitter de tidligere spillerne Andy Cole, Henning Berg og Louis Saha. Foto: Simon Stacpoole / Offside

United-legendene slår ring om Solskjær: – Alle elsker ham

MANCHESTER (VG) Til tross for en turbulent avslutning på sin første sesong som manager, beholder Ole Gunnar Solskjær (46) støtten fra gamle lagkamerater i Manchester United.

VG snakket med flere tidligere United-profiler i pressesonen etter søndagens jubileumskamp mellom Manchester Uniteds legendelag og en samling tidligere Bayern München-spillere.

Til tross for at flere av spørsmålene om den nåværende tilstanden i klubben ble blokkert av klubbens presseansvarlige, som kun ønsket fokus rundt jubileumskampen og de veldedige formålene, gikk noen av de tidligere spillerne med på å lufte noen tanker om Ole Gunnar Solskjær.

– Det blir en stor sommer. Det er en mulighet der til å legge forrige sesong bak seg. Ole kan starte på nytt, sier Gary Neville, den nåværende fotballeksperten med over 600 kamper for Manchester United på CV-en.

Til tross for at sesongen ble avsluttet med seks strake kamper uten seier (0–2–4), mener Neville at Solskjær fortsatt har den samme støtten.

– Alle står bak ham, det er det viktigste. Alle elsker ham i klubben, fansen, spillerne, du ser på de nåværende spillerne at de vil ha ham. Av den grunnen alene fortjener han jobben og han fortjener muligheten, sier han etter denne forestillingen på Old Trafford:

Den tidligere stopperkjempen Jaap Stam, som spilte i forsvar med Neville under Champions League-triumfen i 1999, har latt seg imponere av Solskjær og har ingen tvil om nordmannens evne til å oppnå suksess i klubben.

– Han er god. Han er veldig skarp i alt han sier. Han har gjort det fantastisk her. De siste kampene gikk selvfølgelig ikke som han ville, men det er normalt når du kommer inn sent i en sesong. Du kan ikke snu alt og vinne alle kamper, for ligaen er veldig tøff. Jeg er sikker på at han vil lykkes, sier nederlenderen.

Silvestre: – I ferd med å innse størrelsen

Franske Mikaël Silvestre kom til Manchester United på sommeren i 1999, like etter den historiske trippeltriumfen, og spilte over 350 kamper frem til 2008 – mange av dem sammen med Solskjær.

– Jeg tror han er i ferd med å innse størrelsen på oppgaven han står overfor. Resultatene var veldig gode i starten, men har vært svakere etter hvert, så det jevner ut totalinntrykket litt. Jeg tror likevel at det er lovende for fortsettelsen, sier Silvestre til VG.

– Hva må Solskjær gjøre i sommer?

– Han må forbedre laget i enkelte posisjoner og få tid til å jobbe med spillerne. Han har ikke fått tid til virkelig å få på plass prinsippene sine. Fysisk er ikke laget klart til å gjøre det han ønsker at de skal gjøre.

SPILTE SAMMEN: Mikaël Silvestre feirer en scoring med Ole Gunnar Solskjær mot Leeds i 2000. Foto: DAN CHUNG / Reuters

– Er det urettferdig å stille spørsmål ved ansettelsen av Solskjær allerede nå, etter de svake resultatene på slutten av sesongen?

– Selvfølgelig var det riktig avgjørelse. Det var umulig ikke å gi ham jobben. Sånn er fotballen. Det går fort i begge retninger. Man må se forbi resultatene og vente og se hva som skjer frem til sesongstart. Klubben kommer til å gi ham nok tid. Det er viktig, sier Silvestre.

Jesper Blomqvist, som spilte på venstrekanten i Champions League-finalen i 1999, viste fin form med to målgivende pasninger i søndagens jubileumskamp. Svensken, som nå jobber i en pizzarestaurant i hjemlandet, erkjenner at gamleklubben er inne i en tøff periode.

– Man sikter på å komme tilbake på nivå med de beste, men det er et godt stykke opp dit akkurat nå, sier han til VG.

Blomqvist støtter Solskjær – i likhet med de andre fra «1999-gjengen».

– Jeg føler absolutt at han er riktig mann. Han vet akkurat hva det handler om, og hvordan man skal finne tilbake til denne følelsen og vinnende mentaliteten. Det kommer til å bli hardt arbeid, men jeg føler at var helt riktig beslutning å ansette ham, sier svensken.

PIZZABAKER: Jesper Blomqvist har gått en helt annen vei etter fotballkarrieren. Foto: Naina Helén Jåma / TT NYHETSBYRÅN

Johnsen: – Det vil nok ta tid

Ronny Johnsen mener de svake resultatene på tampen av sesongen viser at det må «skippertak» til for å gjenreise klubben, men han har troen på at Ole Gunnar Solskjær kan være riktig mann til å klare det.

– Det vil nok ta litt tid, vi får jo se da, men han kjenner i hvert fall klubben veldig godt, og sånn sett synes jeg han er riktig mann, sier Johnsen til VG.

Henning Berg, som til tross for ryggproblemer fikk spille foran Old Trafford-publikumet i ti minutter søndag ettermiddag, tror klubben vil gi Solskjær den tiden han trenger.

– United har ikke for vane å sparke managere etter kort tid, kanskje med unntak av David Moyes. Jeg regner med at Ole Gunnar får tid på seg, sier Berg til VG.

Publisert: 29.05.19 kl. 03:54