Farvel med «Robbéry»

Bayern-legendene Franck Ribéry (36) og Arjen Robben (35) avslutter med cupfinalen mot RB Leipzig. Det betyr tårer - uansett hvordan det måtte gå.

Begge kom på banen da Bayern sikret ligamesterskapet for ei uke siden, og trener Niko Kovac har press på seg til å vise de to fram for supporterne på deres siste dag som Bayern-spillere.

«Robbéry»-æraen er slutt - etter til sammen 23 titler siden 2007, inkludert trippeltriumfen i 2013 (Bundesliga, DFB-pokalen og Champions League).

– Vi er fulle av takknemlighet til dem, sier den mektige Bayern-sjefen Karl-Heinz Rummenigge til Bild.

De to er umåtelig populære. Da Robben kom inn mot Hannover nylig, etter å ha vært ute siden november 2018, var tilskuerne i ekstase.

– Det var emosjonelt, innrømmet nederlenderen etterpå.

ROBBERY: Arjen Robben og Franck Ribéry etter at ligagullet for 2018/19 var sikret for ei uke siden. Foto: MICHAEL DALDER / X90041

Franck Ribéry uttrykte seg enda sterkere:

– Det er mange følelser som går gjennom kroppen. Det kan man ikke beskrive med ord, det må man føle selv, sa franskmannen etter at ligagullet var sikret.

Trener Kovac har fått klar beskjed fra Rummenigge & co om å gi de to en verdig avskjed fra Bayern München. Så får vi se hvordan det vil skje.

Andre poenger i kampen:

* Også Rafinha (33) spiller sin siste kamp for Bayern.

* Trener Niko Kovacs fremtid er uklar - selv om de skulle sikre «the double». Men ifølge Bayerns mektige sjef Karl-Heinz Rummenigge er det ikke slik at det står og faller med cuptrofé lørdag.

* Timo Werner (23) kan komme til å spille sin siste kamp for Leipzig. Bayern er én av mange klubbe som jager angrepsspilleren.

* Manuel Neuer (33) er tilbake etter seks ukers skadefravær som Bayern-målvakt.

VG-TIPS FRA ROLF BROWN:

* Tysk cupfinale som spilles i Berlin, av tyskerne gjerne kalt «DFB-Pokal».

* Det er ikke til å komme unna at dette har vært en super sesong for RB Leipzig - med 3. plass og Champions League-billett for neste sesong.

* Laget hvilte flere spillere i den siste ligamatchen mot Werder Bremen (1-2-tap), men hadde forlengst sikret 3.plass, uansett så det resultatet hadde ingen innvirkning.

* RB Leipzig har møtt hele tre lag fra nivå én for å komme seg til finalen (Hoffenheim, Augsburg, Wolfsburg). Kampl (mb) forventes å bli klar.

* Bayern München vant ligaen for syvende året på rad forrige helg, og reiser til Berlin med selvtilliten i orden. Lagene møttes i Leipzig for bare to uker siden i en kamp som endte 0-0.

* Jada, Bayern er favoritter. Men til 1,48-odds er de gjort til veldig store favoritter. Vi prøver en mer spennende vri. Og et underspill på at Robert Lewandowski scorer til 1,80 i odds.

Publisert: 25.05.19 kl. 09:19

