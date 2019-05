Norsk VM-smell i U20-åpningen mot Uruguay

LODZ (VG) (Uruguay-Norge 3–1) Christian Borchgrevink reduserte tidlig i 2. omgang for Norge, men tre baklengsmål førte til tap i Polen.

På stillingen 2–1 til Uruguay seks minutter før full tid var Norge bare centimetere unna utligning. Venstreback Håkon Evjen dro seg inn i uruguayanernes 16-meter og slo en hard markkryper foran mål.

Der traff Maximiliano Araujo ballen og var bare heldig som ikke satte den i eget nett. Like etterpå var det i stedet søramerikanerne som kontret inn 3–1, da kampens store spiller, Brian Rodriguez, avgjorde oppgjøret alene med den norske sisteskansen Julian Faye Lund.

Dermed endte Norges første kamp i et U20-VM siden 1993 med null poeng. Det plasserer det norske laget nest sist i gruppe C. Både Uruguay og New Zealand står med full pott etter at sistnevnte banket Honduras 5–0 fredag kveld. Toerne i hver gruppe pluss fire av de seks beste treerne går videre til 8-delsfinaler.

SCORET: Christian Borchgrevink reduserte for Norge på Stadion Widzewa. Foto: Svein Ove Ekornesvåg/NTB scanpix

VAR-drama

Etter 13 minutter trodde derimot hele den norske leiren at Erling Braut Haaland hadde nikket inn 1–0. Samtlige jublet hemningsløst da ballen gikk i nettet bak Uruguay-keeper Franco Israel, men bare sekunder senere blåste dommer Ismail Elfath og markerte for offside i forkant av nettkjenningen.

Avgjørelsen var så marginal at den måtte sjekkes av video-assistentene, men gjennomgangen viste at annulleringen var korrekt.

Det var et tungt slag for de norske spillerne – og det skulle raskt bli langt verre.

Uruguay-dobbel

22 minutter var spilt da det virkelig store slaget traff Norge. Det kom i form av en lang ball fra Uruguay-forsvaret over hodet på Leo Skiri Østigård i det norske midtforsvaret.

Bak ham hadde Uruguays nummer 9, Darwin Nunez, løpt seg fri fra Tobias Børkeeiet. Med et effektivt touch gjorde spissen det mulig å skyte på det neste.

Faye Lund var da kommet på en distanse mellom sitt eget mål og den uruguayanske angriperen, noe som gjorde at Nunez kunne banke ballen i en bue over den norske sisteskansen.

En halvtime ut i oppgjøret smalt det igjen fra de lyseblå søramerikanerne. Evjen, som var positivt offensivt, men som slet veldig mot Brian Rodriguez defensivt på sin venstre back, ble slått tunnel på før Francisco Ginella dro seg inn i 16-meteren og limte ballen i nettaket.

Det gjorde utgangspunktet for den andre omgangen i overkant vanskelig for det norske laget, som måtte gå av gressmatta på Stadion Widzeva her i Lodz med tre i sekken og null poeng.

Slik stilte Norge (4–3–2–1): Faye Lund - Borchgrevink, Fredriksen, Østigård, Evjen - Svendsen, Børkeeiet, Vetlesen - Markovic, Brynhildsen - Haaland.

Publisert: 24.05.19 kl. 22:23 Oppdatert: 24.05.19 kl. 22:37