Satte seg selv opp som dommeransvarlig to måneder før han fikk jobben

Nær to måneder før han fikk jobben, skrev Terje Hauge, på oppfordring, et notat på 44 sider om dommerne i et fremtidsperspektiv – med seg selv som dommeransvarlig.

I utgangspunktet ser dette ut som et helt vanlig notat om temaet “Arbeidsoppgaver for NFF/dommer-sektor”. Men det spesielle med notatet fra 28. oktober 2014 er at at følgende står oppført:

“Terje Hauge 100 prosent stilling: Dommeransvarlig (rollebeskrivelse).”

For det er først tre dager etter at det 44 sider lange notatet er skrevet – hvor Hauge allerede hadde satt seg selv inn i stillingen som dommeransvarlig – at jobben som dommersjef blir utlyst på NFFs egne sider.

28. oktober 2014 laget Terje Hauge ferdig et notat hvor han selv var oppført som dommeransvarlig - tre dager før utlysningen av dommersjef-stillingen.

Tidslinje 16. juni 2014 sier Terje Hauge opp sin 60 prosents stilling som dommerutvikler i Norges Fotballforbund, fordi han ikke får full stilling der. Hauge går heller over i en 100-prosentstilling i Hordaland Fotballkrets.

22. oktober 2014 opplyses det fra Norges Fotballforbund at Rune Pedersen slutter som dommersjef, etter 10 år i jobben.

28. oktober 2014 kommer et notat, en 44 siders handlingsplan for NFFs dommerseksjon, for perioden 2016–2020. Notatet er utført av Terje Hauge, dateline er Bergen.

31. oktober 2014 lyses jobben som dommersjef i Norges Fotballforbund ut på NFFs hjemmesider, med 14 dagers frist. Det kommer åtte søknader.

22. desember 2014 offentliggjøres det at Terje Hauge er valgt, og har fått jobben som dommersjef i Norges Fotballforbund.

12. januar 2015 starter Hauge i jobben som dommersjef i Norges Fotballforbund. Vis mer vg-expand-down

Kjetil Siem , daværende generalsekretær i Norges Fotballforbund, sier til VG at det var han som ba Hauge om å skrive notatet.

UTLYSNINGEN: 31. oktober 2014 sto annonsen der Norges Fotballforbund søkte etter dommersjef.

– Ja, det stemmer. Jeg ba Terje, og to-tre andre, om å skrive et notat om hvordan dommerseksjonen i NFF bør utvikles. Notatet brukes fortsatt, og er bygd videre på som et strategidokument i NFF, sier Siem.

– Hauge har satt seg selv som «dommeransvarlig» i sitt eget notat, lenge før stillingen ble utlyst, og veldig lenge før han fikk jobben. Ble han lovet jobben?

– Nei, det ble han ikke. Men Hauge var en naturlig kandidat, med all sin erfaring både som dommer og fra jobbene i forbundet svarer Siem.

– Er det ikke litt merkelig å sette inn seg selv i en jobb før den er utlyst?

– Det er ikke naturlig å stille folk spørsmålet «hva ville du gjort» i den-og-den situasjonen. Så han satte vel seg selv opp som dommersjef, da. Jeg ser ikke noe galt i det, svarer Siem.

EX-SJEF: Kjetil Siem ba Hauge skrive notatet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Terje Hauge sier til VG at Kjetil Siem tok kontakt med ham og lurte på om han kunne skrive et notat om utviklingen for dommere i forbundet. Det endte med et notat på 44 sider.

– Ja, jeg kan bekrefte at jeg, av daværende generalsekretær, ble bedt om å nedfelle noen tanker om utvikling av dommerområdet fram i tid, sier Terje Hauge til VG.

– Det må ha tatt litt tid – 44 sider?

– Jeg jobbet som dommer- og klubbutvikler i Hordaland Fotballkrets, hadde gjort mye av det samme der. Halvparten av notatet handlet om NFFs handlingsplan, verdier, så det tok ikke så lang tid, når mye var å kopiere ting jeg hadde skrevet før, svarer Hauge.

– Du satte deg selv som dommeransvarlig i notatet. Hvorfor?

– Det var jo mine tanker, så jeg satt meg inn i rollen og skrev et internt notat uten å tenke konsekvenser.

– Ble du lovet jobben da Rune Pedersen gikk av?

– Nei, jeg ble aldri lovet jobben, svarer nåværende dommersjef Terje Hauge – som startet i jobben etter Rune Pedersen 12. januar 2015.

I notatet står Rune Pedersen, forgjengeren til Hauge, som “Fagkonsulent Dommer” i en 50 prosent stilling. Pedersen sa aldri ja til den jobben.

VG har vært i kontakt med Pedersen, som var dommeransvarlig i NFF i 10 år, men han ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg trives i den jobben jeg har nå. Og har ingen øvrige kommentarer, sier Rune Pedersen.

Heller ikke Kjartan Berland, som den gangen var leder av dommerkomiteen, ønsker å uttale seg om denne saken.

