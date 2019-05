PROFF I SVERIGE: Vilde Bøe Risa på vei ut av Ullevål Stadion etter onsdagens treningsøkt. I bakgrunnen medieansvarlig for kvinnelandslaget, Terjei Skeie. Foto: Jostein Magnussen

Alvorlig skade la EM i grus - nå er Vilde VM-klar: – Blir ikke større

ULLEVÅL STADION (VG) Hun fikk EM-drømmen knust av en alvorlig kneskade. Nå skal ingenting få stoppe VM-klare Vilde Bøe Risa (23).

Bergensjenta brukte bare fem minutter på å vise seg frem med et flott mål i debuten på landslaget i september 2016. De neste månedene kom landskamp nummer to, tre og fire. Så var uhellet ute.

I februar 2017 ødela hun korsbåndet på trening og ble satt ut av spill i ett år. Rett før det skjedde hadde Bøe Risa fått beskjed om at hun ville bli tatt ut i Martin Sjögrens tropp før EM i Nederland.

– Da det skjedde tenkte jeg at det ikke var alvorlig, men noen dager senere kom beskjeden om at korsbåndet hadde røket. Det var selvfølgelig tungt og en skuffelse. Jeg var mentalt forberedt på å være med i et mesterskap, sier 23-åringen.

Hun måtte se EM på TV - et mesterskap hvor Norge dro hjem som jumbo allerede etter gruppespillet, og uten å ha scoret et eneste mål.

– Kneet sviktet bare. Det var ingen duell, ingen takling. Og det hadde nok skjedd uansett. Ekspertene sier at det er det som er mest vanlig, men de vet ikke helt hvorfor det ryker så mange korsbånd på denne måten.

En slik skade holder deg ute i minimum ett år. Vilde Bøe Risa gjorde comeback på landslaget 12 måneder senere under Algarve cup i Portugal.

– Med et så langt opphold må man få lik styrke i beina igjen og ha god bevegelighet samt likt løpe- og bevegelighetsmønster. Alt var på plass, derfor var jeg klar for landslagsspill igjen. Det sa jeg ikke nei til, sier midtbanespilleren som har gjort et godt inntrykk under landslagets precamp før Frankrike-VM.

– Jeg gikk glipp av EM, men nå står jeg her og skal spille VM. Det blir ikke større. Jeg gleder meg ekstremt mye. Det er det største man kan oppleve som fotballspiller sier de som har vært der. Jeg vet ikke helt hva som venter, men jeg gleder meg hver eneste dag. Du merker hvor stas det er med et mesterskap og hvor stor interessen rundt det er.

Etter syv sesonger i Toppserien med Arna-Bjørnar trengte hun nye utfordringer og dro til Göteborg før denne sesongen. Det har hun ikke angret på.

– Jeg har fått mye tillit og spilt alt. Fremfor alt har jeg fått spille mot nye motstandere. I Toppserien kjenner man alle spillerne og deres kvaliteter. Jeg har vokst på det å være selvstendig, å ta ansvar og tørre å stå frem selv om man ikke er så trygg. Jeg trengte å utfordre meg litt utenfor de trygge rammene i Bergen.

Landslagstrener Martin Sjögren har alltid likt midtbanespilleren fra Bergen. Det var derfor han ville ha henne med til EM i Nederland for to år siden.

– Jeg har veldig sans for Vilde. Det er en spiller som jeg synes er veldig spennende. Hun tar stadig nye steg, har fått et miljøskifte og er i en klubb hvor hun møter på litt andre utfordringer enn her hjemme. Det har gjort henne godt, mener svensken.

Vilde Bøe Risa Født: 13. juli 1995 i Bergen

Klubb: Kopparbergs/Göteborg FC

Tidligere klubber: Åsane Fotball, Arna-Bjørnar.

Landskamper: 18 (1 mål). Vis mer vg-expand-down

