TRENTE I DAG: Med et tydelig merke under høyre var Liverpool-spiller Joe Gomez på treningsfeltet til England i dag. Foto: CARL RECINE/Reuters

Gomez stilte på trening med kloremerke - dette sier landslagssjefen om bråket

Englands landslagssjef Gareth Southgate ville si minst mulig om krangelen mellom Raheem Sterling og Joe Gomez i ettermiddag.

England-manager Gareth Southgate holdt en pressekonferanse ved 16-tiden hvor han informerte om det som skjedde da Raheem Sterling ble utelatt fra troppen etter en krangel med Joe Gomez.

Da Liverpool-spilleren kom på trening i dag hadde han det som ser ut som et kloremerke under høyre øye, men om det stammer fra krangelen med Sterling er ikke kjent.

– Jeg kommer ikke å gå i detaljer rundt hva som skjedde. Vi har håndtert det som en spillergruppe og har gått videre. Når vi valgte å ikke ta med Raheem så visste vi at det ville bli en sak. Avgjørelsen er tatt, og jeg gjør meg ferdig med saken nå, sier Southgate ifølge Sky Sports.

– Følelsen tok overhånd

– Raheem er uaktuell til kampen på torsdag, og det er det. Han har forklart at følelsene tok overhånd, og så er det vel korrekt å si at det ikke skjedde med Joe (Gomez).

England-sjefen bekrefter at Sterling straffes med én kamps karantene. Dermed står han over EM-kvalifiseringskampen mot Montenegro og er tilbake til bortekampen mot Kosovo. Manchester City-spilleren trente som normalt med de øvrige landslagsspillerne i dag.

– Raheem er veldig viktig for oss, men jeg følte at dette var den rette avgjørelsen. Han er tilbake etter torsdagens kamp, og dét er det. Nå må vi komme oss videre, sier Gareth Southgate som ikke likte at informasjon ble lekket til pressen.

Gary Neville som har vært assistent for landslaget, mener Southgate har håndtert konflikten godt.

- Det er ikke noe verre enn å feie en slik hendelse under teppet. Uten å kjenne alle detaljene mener jeg Gareth Soutgate har tatt en rett avgjørelse, sier Sky Sports-eksperten.

Med to kamper igjen topper England sin gruppe og er så godt som klar for EM. England trenger ett poeng på de to gjenstående kampene og har tre poeng ned til Tsjekkia og fire til Kosovo.

I KRANGEL: Joe Gomez (t.v.) og Raheem Sterling havnet i håndgemeng under kampen på søndag. Da hadde ikke Liverpool-spilleren noe sår under øyet. Foto: Darren Staples/PA Images

