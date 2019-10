Strømsgodsets trener Henrik Pedersen takker Strømsgodset-supportere for at de tok turen til Haugesund før kampstart. Foto: Jan Kåre Ness

Godset-treneren etter å ha rotet bort seier: - Stor tro på Eliteserien 2020

HAUGESUND (VG) (Haugesund - Strømsgodset 2–2) Strømsgodset tok ledelsen to ganger på Haugesund stadion, men rotet det vekk ved begge anledninger. Dermed ble det kun ett poeng på drammenserne.

– Jeg sitter igjen med en blandet følelse. Første omgang spiller vi veldig godt og vi er gode på det vi trener på. Særlig offensivt. I andre omgang blir vi for lave, men laget jobber godt sammen, sier Strømsgodset-trener Henrik Pedersen til VG etter kampslutt.

Et Strømsgodset i desperat poengjakt kom ut i hundre på Haugesund stadion søndag kveld, og Lars Jørgen Salvesen var den heteste spilleren på banen i de 45 første minuttene. Spissen satte inn ledelsen for de blåkledde allerede etter syv minutters spill.

Men 20 minutter senere smalt det i motsatt ende av banen. Prosper Mendy felte Martin Samuelsen på klønete vis inne i bortelagets 16-meter, og straffen satte Niklas Sandberg kontrollert i mål. Salvesen la så på til 2–1 for de blåkledde som ble pauseresultatet.

I andre omgang satte Christian Grindheim inn en scoring for FKH, og dermed endte det 2–2. Dermed røk to viktige poeng for Strømsgodset som nå ligger på kvalik-plass med 25 poeng. Kun ett poeng foran Mjøndalen og Ranheim på plassene under.

– Vi er skuffet nå. Og det skal vi være når vi ikke vinner. Men fakta er at det er en tøff kamp, og vi gjør mye av det vi skulle. Vi har fokus på alt annet enn tabellen. Vi må bli bedre, og i dag viser vi 45 minutter med meget god fotball. Det må vi ta med oss, forteller Pedersen.

Tøft program

Tabellsituasjonen ser ikke lys ut for de blåkledde fra Drammen. Og ser man på programmet ser det heller ikke særlig lyst ut. På de resterende fire kampene skal Godset møte Rosenborg (h), Molde (b), Brann (h) og Kristiansund (b).

– Jeg tror ikke de neste kampene er noe tøffere enn den her. Guttene viser en stor tro, og kulturen og moralen blir bare sterkere og sterkere. De jobber mer for hverandre, og det gir meg store forhåpninger, forteller Godsets danske trener.

Også lagkaptein Jakob Glesnes sitter med en litt blandet følelse etter kun ett poeng i Haugesund. Han er enig med sin trener på at de presterte to svært forskjellige omganger. Han er likevel klar i talen sin.

– Vi hadde abolustt trengt tre poeng her, sier Glesnes til VG.

Når vi går gjennom de resterende kampene Godset har igjen av sesongen trekker han på smilebåndet.

– Alle slår alle i denne divisjonen. Vi har alt å spille for. Verre å ha ligget litt over, og sett streken kommer nærmere og nærmere. I sommer lå vi langt bak, og vi har stor tro at vi skal fortsette å plukke flere poeng.

– Feil lag som «peisa på»

FK Haugesunds kaptein Christian Grindheim ble mannen som reddet poeng for Haugesund. Det etter et lekkert hodestøt midtveis i andre omgang. Han var alt annet enn fornøyd med det hjemmelaget presterte i første omgang.

– Vi spiller på oss brudd på brudd. De er svært direkte, og det burde vi også vært. Vi burde ha «peisa på» mer, i dag var det Godset som kjørte «peisa på», forteller Grindheim til VG.

Haugesund-leiren har langt fra vært sikre på fornyet Eliteserie-kontrakt så langt i sesongen, men nå kunne imidlertid FKH-kapteinen senke skuldrene. I hvert fall litt.

– Det skal godt gjøres. Én seier til så er det 100%, smiler Grindheim.

