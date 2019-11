NED PÅ JORDEN: Etter fire gode kamper ble det igjen tap for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United da de gjestet Bournemouth på lørdag. Her takker nordmannen bortefansen for støtten. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Solskjær-kritikken er tilbake: – Beviste det fansen har mistenkt

MANCHESTER (VG) De mørke skyene er tilbake over Manchester United, og det stilles igjen spørsmål ved jobben til Ole Gunnar Solskjær (46) etter bortetapet mot Bournemouth.

Omtalen i britisk presse har vært positiv de siste to ukene, takket være uavgjort mot Liverpool og tre strake borteseirer for Solskjærs menn, men etter 0–1-tapet i Sør-England fylles søndagsavisene på nytt med mørke fremtidsutsikter og skrekktall.

13 poeng av 33 mulige etter 11 kamper i Premier League er nemlig Manchester Uniteds verste sesongstart siden 1986/87-sesongen, for 33 år siden, da de sto med 11 poeng. I tillegg har Solskjærs lagt mislyktes i å holde nullen i elleve strake bortekamper i Premier League, noe som ikke har skjedd siden 2002/2003-sesongen.

les også Kings bitre United-brudd: – Veldig vanskelig

Solskjær står fortsatt uten to seirer på rad i Premier League siden han tok over som permanent manager i storklubben.

– Bortsett fra de fem første og de fem siste minuttene, da de i det minste viste litt energi, synes jeg de var sørgelige, sier Premier League-legenden Alan Shearer på BBC-programmet Match of the Day etter Bournemouth-kampen, som ble avgjort at et stykke «magi» av Joshua King, slik Solskjær selv formulerte det.

Presset på den norske manageren så ut til å ha roet seg etter fire positive kamper på rad, men tidligere Manchester United-spiller Gary Neville ser ut til å ha fått rett i advarselen han kom med før kampen: «Han er bare én kamp unna at de mørke skyene kommer tilbake igjen».

– Det var tilbake til virkeligheten med et smell for Manchester United. Ole Gunnar Solskjær trodde kanskje at laget hans hadde kommet seg over kneiken etter tre strake bortekamper, men denne prestasjonen helt uten ryggrad beviste det fansen har mistenkt – at problemene stikker mye dypere enn som så, skriver Sunday Times-journalist Gary Jacob.

«ShocKing for Ole», skriver tabloidavisen The Sun over en dobbeltside i søndagens avis – en referanse til matchvinner King, men også et varsko om det de mener er en utrygg situasjon for Solskjær.

– Nok en gang kastes det tvil over Solskjærs fremtid på Old Trafford, skrives det i kamprapporten deres, men spaltisten Phil Thomas er mindre negativ i sin kommentar:

– Dette var mer som en fartsdump enn en frontkollisjon.

les også Selvkritisk Solskjær: – Kanskje min feil

The Observer skriver at «feelgood-faktoren som har preget klubben de siste to ukene, forsvant raskt», og at «den rå og smertefulle sannheten er at de kun har vunnet én seriekamp siden september».

– United kommer ingen vei hvis de fortsetter sånn, skriver avisen.

Solskjær innrømmet selv at prestasjonen ikke var god nok dersom laget hans skal kjempe om en plass blant topp fire ved sesongslutt, og dersom Leicester slår Crystal Palace denne søndagen, er avstanden opp til Champions League-plassene allerede på hele 10 poeng.

– Du er nødt til å vinne kamper som disse hvis du vil kjempe om topp fire. Vi er skuffet, sa Solskjær på sin pressekonferanse i Bournemouth.

les også Solskjær lovpriser King etter United-tap: – Magi

– Jeg hører at han snakker om å komme inn blant topp fire, men jeg synes han burde begynne med å få laget sitt til å spille på en måte som gjør at de klarer å vinne kamper, sier den tidligere Arsenal-stjernen Ian Wright på Match of the Day.

Den neste uken venter Partizan i Europa League på torsdag og Brighton i Premier League på søndag – begge på Old Trafford.

