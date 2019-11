BLYTUNGT: Det ble nok en tung kveld på jobben for Arsenal-trener Unai Emery. Foto: PAUL CHILDS / X03809

Arsenal-seieren røk på overtid – presset øker på Unai Emery

(Vitória Guimaraes – Arsenal 1–1) Arsenal styrte mot sin første seier på fire kamper, men på overtid saksesparket Bruno Duarte i stykker drømmen om litt arbeidsro for Arsenal-trener Unai Emery.

Alt lå til rette for Arsenals første seier siden de sist møtte det portugisiske laget i slutten av oktober. Shkodran Mustafi sendte Arsenal i føringen med ni minutter igjen å spille etter å ha steget til værs helt ensom og stanget inn frisparkinnlegget fra den første kampens store helt, Nicolas Pépé.

Vitória skapte knapt en eneste sjanse i den 2. omgangen og så sluttkjørt ut etter nærmere 90 minutter på et regntungt gressteppe, der de knapt hadde lånt ballen. Men da gjestene skulle ri i land seieren, fant Bruno Duarte det nødvendige rommet mellom Arsenals forsvarere og saksesparket ballen – via bakken – over hodet til Mustafi.

Like etterpå var de nær ved å sikre seg alle poengene, men Arsenal hadde marginene på sin side. Dermed ender kampen uten seier for Arsenal for fjerde gang på rad – etter uavgjort mot Crystal Palace og Wolverhampton i ligaen og mot Liverpool i ligacupen (utslått på straffespark).

Mer hadde de egentlig ikke gjort seg fortjent til i kveldens kamp.

OVERTIDSMÅL: Bruno Duarte sørget for Vitórias første poeng i Europa League ett minut på overtid av kampen. Foto: RAFAEL MARCHANTE / X01620

Vitória Guimaraes kom best igang med kampen i Portugal. Allerede etter ni minutter spilt smalt midtbanespilleren Pêpê ballen i stolpen bak en utspilt Emiliano Martínez fra 35 meter. Det neste forsøket avverget Arsenals keeper selv, da en av hjemmelagets spillere fikk stusset videre et frisparkinnlegg.

Arsenal var heldig som kunne ta seg til pause uten å ha sluppet inn mål, selv om de hevet seg gradvis og fikk involvert kantspillerne sine mer og mer utover i omgangen.

Lyspunktet for Arsenal er at de topper tabellen i sin gruppe med ti poeng etter de første fire kampene – og at de ved Eintracht Frankfurt-seier mot Standard Liege senere i kveld allerede vil være kvalifisert for videre spill i turneringen.

